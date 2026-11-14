Pinzarrone retourne en Belgique : Fin de son stage aux États-Unis

La patineuse artistique belge Ann-Pip Pinzarrone met un terme à son entraînement aux États-Unis et retourne en Belgique après quatre mois, en vue des championnats d'Europe et du monde.

Ann-Pip Pinzarrone a officiellement annoncé son retour en Belgique. La jeune patineuse artistique met fin à son expérience internationale en décidant de ne pas participer au grand prix Skate America prévu ce week-end à Everett dans l'État de Washington. Cette décision intervient suite à des résultats décevants enregistrés depuis le début de la saison ainsi qu'à des problèmes physiques récurrents. Le stage d'entraînement qu'elle avait entrepris auprès du coach américain Damon Allen à Colorado Springs n'aura duré que quatre mois.

Fin du stage auprès de Damon Allen

Cette rupture avec l'entraîneur américain Damon Allen marque la fin d'une tentative de reconversion ou de perfectionnement à l'étranger. L'objectif initial était de profiter des installations et de l'expertise présentes à Colorado Springs. Cependant, la combinaison de blessures et de performances insuffisantes a conduit à un changement de stratégie. Ann-Pip Pinzarrone, qui fêtera ses vingt ans le 24 novembre, a déclaré dès son retour des États-Unis qu'elle chercherait un nouvel entraîneur en Belgique. Elle souhaite ainsi se concentrer sur un environnement de travail local pour rebondir.

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Rôle de Jorik Hendrickx dans le patinage

Le contexte de ce retour s'inscrit dans un cadre professionnel structuré par Jorik Hendrickx. Cet ancien patineur artistique olympique, qui avait terminé 16e en 2014 et 14e en 2018, a longtemps encadré sa sœur Loena. Loena Hendrickx est la championne d'Europe 2024 et a récemment mis un terme à sa carrière. Jorik Hendrickx a également accompagné plusieurs jeunes talents au cours de sa carrière sportive et technique. Depuis quelques mois, il occupe le poste de manager en charge du patinage artistique belge. Il n'est donc pas surprenant qu'il endosse le rôle d'entraîneur ou de coordinateur pour Ann-Pip Pinzarrone lors de cette transition.

Championnats d'Europe à Lausanne

La préparation prochaine d'Ann-Pip Pinzarrone s'articule autour d'un calendrier international exigeant. Le prochain grand tournoi pour la patineuse belge sera le championnat d'Europe. Cette compétition majeure se tiendra du 27 au 31 janvier à Lausanne. La jeune athlète devra y présenter une performance solide pour rétablir sa confiance après les épreuves de cette saison. La recherche d'un nouvel entraîneur en Belgique s'inscrit directement dans cette logique de reconstruction en vue de cet événement européen.

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Objectif Mondial à Tampere

En plus de l'objectif européen, un autre challenge de haut niveau attend la patineuse belge plus tard dans l'année. Du 15 au 21 mars, ce seront les championnats du monde de Tampere en Finlande qui constitueront l'autre grand objectif de la saison. La préparation devra être rigoureuse pour viser un classement respecté à l'échelle mondiale. La référence récente reste lointaine mais motivante pour l'avenir du sport national.

Souvenir du podium à Prague

La motivation de ce retour s'appuie également sur des succès antérieurs confirmés. Il y a huit mois, Ann-Pip Pinzarrone avait terminé troisième aux championnats du monde à Prague. Cette médaille de bronze démontrait son potentiel à l'international avant la période difficile actuelle. Elle avait ensuite fait ses adieux à son entraîneur de longue date, Ans Bocklandt. Cette séparation avait précédé sa tentative d'aventure aux États-Unis. Le retour en Belgique représente une nouvelle étape dans la carrière de la sportive belge.