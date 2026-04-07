Plafonnement de l'indexation salariale : quelles conséquences pour les travailleurs belges ?

Le gouvernement De Wever prévoit de plafonner partiellement l'indexation des salaires en 2026 et 2028 pour préserver la compétitivité des entreprises. Cette mesure affectera différemment les travailleurs en fonction de leur salaire et du secteur d'activité. L'impact de ce plafonnement sur le pouvoir d'achat et l'évolution de l'inflation reste à évaluer.

Afin de maintenir la compétitivité des entreprises belges, le gouvernement De Wever a pris la décision de mettre en place un plafonnement partiel de l'indexation salariale. Cette mesure, qui vise à modérer la croissance des coûts salariaux, sera appliquée à deux reprises, en 2026 et en 2028. L'indexation telle qu'elle est pratiquée actuellement sera quant à elle maintenue en 2027.

La date d'entrée en vigueur initialement prévue pour le 1er juin prochain a été reportée suite à un report du vote de la loi-programme à la Chambre. Cette nouvelle réglementation suscite des interrogations et des débats, notamment concernant l'impact qu'elle aura sur les différents secteurs et catégories de travailleurs. Il est crucial de comprendre comment cette mesure va concrètement affecter les salaires et d'évaluer ses conséquences sur le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité économique du pays. \En Belgique, l'indexation des salaires est un mécanisme automatique d'adaptation des rémunérations à l'évolution du coût de la vie, mesurée par l'indice des prix à la consommation. Ce système vise à préserver le pouvoir d'achat des travailleurs face à l'inflation. Cependant, le moment et la méthode d'indexation varient selon les secteurs et les conventions collectives de travail. Il existe principalement deux grands systèmes d'indexation. Le premier est une indexation à pourcentage fixe, comme un pourcentage de 2%, qui est appliqué à chaque dépassement de l'indice pivot. Ce système est généralement utilisé pour les fonctionnaires et certains employés dans certains secteurs du secteur privé. Le second système est une indexation à moment fixe, mais dont le pourcentage varie. Pour de nombreux travailleurs du secteur privé, l'indexation a lieu une fois par an, généralement au 1er janvier. C'est le cas, par exemple, des employés de la CP 200 (Commission Paritaire 200) et de l'horeca (hôtels, restaurants, cafés). D'autres secteurs peuvent avoir une indexation trimestrielle ou mensuelle. En conséquence, certains travailleurs ont déjà bénéficié de plusieurs indexations cette année, tandis que d'autres devront attendre 2027. Cette diversité de systèmes rend l'impact du plafonnement plus complexe à évaluer. \Concrètement, la mesure de plafonnement de l'indexation prévoit que les travailleurs percevant un salaire brut de 4.000 euros ou moins ne seront pas concernés. Leur salaire continuera d'être indexé normalement. Le plafonnement, fixé à 2%, s'appliquera uniquement aux salaires bruts supérieurs à 4.000 euros. Les premiers à être impactés par cette mesure seront les travailleurs dont l'indexation annuelle est prévue en juin, notamment ceux du commerce de détail alimentaire (CP 202), de la construction (CP 124) et du nettoyage (CP 121). Les employés de la CP 200 et de l'horeca, dont l'indexation annuelle a lieu en janvier, ne seront affectés qu'en 2027. Les fonctionnaires sont également concernés par cette mesure, avec les mêmes seuils de revenus. Pour les pensions, un seuil différent est appliqué : rien ne change en dessous de 2.000 euros brut par mois. Au-delà de ce montant, l'indexation ne sera appliquée que sur la tranche jusqu'à 2.000 euros. Les experts de SD Worx estiment que le prochain dépassement de l'indice pivot pourrait survenir en août, entraînant une indexation en novembre, mais cela reste incertain. L'évolution de l'inflation et la date exacte d'application de la loi restent des éléments clés à surveiller





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