Plaidoirie de Maître Discepoli : entre émotion et analyse technique dans le procès Falzone

L'avocat de Paolo Falzone, accusé de tentatives de meurtre, a livré une plaidoirie mêlant témoignage personnel et argumentation juridique. Il a rappelé ses racines communes avec une victime et a plaidé pour un jugement individualisé, mettant en doute l'intention de tuer.

Maître Discepoli commence sa plaidoirie en expliquant ses liens personnels avec l'affaire, ayant fréquenté la même école qu'une des victimes à Maurage. Il souligne ainsi qu'il aurait pu connaître l'une des personnes présentes ce jour-là, ce qui rend l'affaire particulièrement poignante pour lui.

L'avocat raconte avoir été contacté par la famille de l'accusé, Paolo Falzone, et explique son choix de défendre un cas considéré comme difficile. Selon lui, sa fonction d'avocat l'oblige à assurer une défense à quelqu'un qui risque de se retrouver seul, car l'accusé ne parvient pas à s'exprimer correctement. Son rôle est d'empêcher que la haine n'envahisse la salle d'audience et de rappeler aux jurés leur devoir impartial.

L'avocat se tourne ensuite vers les parties civiles et l'accusé, évoquant leurs origines italiennes communes. Il rappelle les combats de leurs grands-parents contre les préjugés, et refuse qu'un tel comportement entache la mémoire de leurs parents. Il précise ne pas accepter les actes commis le 20 mars, tout en insistant sur le fait que les jurés ne sont pas là pour pardonner, mais pour juger avec équité.

Il les met en garde contre les certitudes exprimées pendant les vingt heures de plaidoiries, notamment l'idée que l'accusé aurait reproduit des gestes vus dans un jeu vidéo de son enfance. Il demande aux jurés de ne pas se laisser influencer par de telles affirmations sans preuve. Sur le plan technique, Maître Discepoli souligne que la voiture de l'accusé mesure 1,87 mètre de large, alors que la foule occupait 11 mètres.

Il estime donc impossible d'affirmer que l'accusé voulait tuer tous les présents, y compris ceux qui se trouvaient hors de portée. Il rappelle que le questionnaire des jurés compte plus de 200 questions et que chaque cas doit être examiné individuellement. L'avocat cite plusieurs décisions de justice pour montrer que la qualification de tentative de meurtre suppose des manœuvres répétées pour percuter des victimes, ce qui ne serait pas établi ici.

Il demande aux jurés, en cas de doute, de choisir l'alternative qui n'est pas la tentative de meurtre. Durant sa plaidoirie, certaines parties civiles quittent la salle, tandis que les autres écoutent dans une atmosphère tendue





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