Plan d'urgence communal levé à Aiseau-Presles (Hainaut) suite aux orages

Le plan d'urgence communal, déclenché samedi en fin de journée à Aiseau-Presles (Hainaut), a été levé ce dimanche matin, a annoncé la commune peu avant 10h00 sur sa page Facebook. Le plan d'urgence communal a été déclenché samedi en fin de journée, à Aiseau-Presles, à la suite des violents orages ayant touché la commune.

Le plan d'urgence communal , déclenché samedi en fin de journée à Aiseau-Presles ( Hainaut ), a été levé ce dimanche matin, a annoncé la commune peu avant 10h00 sur sa page Facebook.

Le plan d'urgence communal a été déclenché samedi en fin de journée, à Aiseau-Presles, à la suite des violents orages ayant touché la commune. Contacté dans la soirée de samedi, Dominique Grenier, le bourgmestre, avait précisé que l'eau de ruissellement est à l'origine des débordements constatés à divers endroits sur la commune. Les équipes communales restent présentes sur le terrain pour aider les citoyens touchés par les intempéries et poursuivre les opérations de nettoyage, de sécurisation et d'assistance.

Si la phase d'urgence est terminée, certaines situations nécessitent encore une attention particulière. La commune poursuit donc son accompagnement auprès des citoyens qui en ont besoin. Le centre d'accueil installé au hall de Sambrexpo est ouvert pour toute demande ou besoin spécifique. Le numéro d'urgence communal demeure cependant actif si nécessaire : 071/262.700.

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