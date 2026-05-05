Plan Eau Potable Approuvé : Triazoles Nocifs Autorisés Plus Longtemps en Flandre Occidentale

Le gouvernement flamand a approuvé le plan pour l'eau potable, autorisant temporairement des niveaux plus élevés de triazoles nocifs dans l'eau potable de Flandre occidentale, tout en s'engageant à respecter les normes européennes à terme.

Le plan pour l' eau potable est enfin approuvé : les triazoles nocifs dans l'eau du robinet de Flandre occidentale autorisés pendant encore 3 ans. Le ministre flamand de l' Environnement , Jo Brouns (CD&V), ne va finalement pas assouplir définitivement la norme de l' eau potable .

Il autorise encore pendant 3 ans des niveaux plus élevés de triazoles nocifs dans l'eau potable de Flandre occidentale que ce que l'Europe prescrit. Mais ensuite, l'eau du robinet de Flandre occidentale devra également respecter la norme européenne. C'est ce qui ressort du Plan stratégique pour l'eau potable que le gouvernement flamand a enfin approuvé. Le gouvernement flamand a eu besoin de plusieurs semaines pour parvenir à un accord sur un plan pour l'eau potable en Flandre.

Le partenaire gouvernemental Vooruit a trébuché sur l'intention du ministre Brouns d'autoriser pendant longtemps des niveaux plus élevés de triazoles nocifs dans l'eau potable du Westhoek que ce que l'Europe prescrit. La norme européenne est de 0,1 microgramme par litre d'eau potable. Les 1, 2, 4-triazoles sont le produit de dégradation des pesticides antifongiques utilisés dans l'agriculture. L'industrie et les ménages contribuent également à la présence de triazoles dans l'eau.

Et le gros problème est qu'ils sont presque impossibles à filtrer de l'eau potable. De toute l'eau potable en Flandre, celle du centre de production d'eau potable De Blankaart à Diksmuide est la plus polluée par les triazoles. De Blankaart fournit de l'eau potable à 363 000 personnes dans la région de Diksmuide et Ypres.

La concentration de triazoles a également été régulièrement supérieure à 0,1 microgramme par litre ces dernières années dans les petits centres de production de Dikkebus et Zillebeke à Ypres et de Gavers à Harelbeke. Afin de continuer à fournir de l'eau potable à la région, le ministre de l'Environnement Jo Brouns a décidé au début de l'année dernière d'augmenter temporairement la norme pour les triazoles pour ces 4 centres de production d'eau de Watergroep en Flandre occidentale.

Jusqu'à 1 microgramme par litre, soit 10 fois la norme européenne. Et ce jusqu'à la fin de cette année. Le ministre a souligné à plusieurs reprises que les triazoles les plus nocifs se trouvent dans l'eau potable du centre de production d'eau potable De Blankaart à Diksmuide. Entre-temps, le ministre Brouns travaillait sur un plan pour l'eau potable afin de limiter les substances nocives dans l'eau potable.

Il y a plus de 2 mois, il a reçu des réactions de West-Flamands inquiets, mais aussi de politiciens de Vooruit, Groen et N-VA et même de membres de son propre parti en Flandre occidentale. L'administration municipale d'Ypres - qui a un bourgmestre et un échevin de l'Environnement CD&V - a écrit une lettre au ministre Brouns pour lui demander de ne pas assouplir définitivement la norme de l'eau potable, car 'les habitants du Westhoek ne veulent pas être une exception'.

Le ministre Brouns semble avoir écouté toutes ces questions et préoccupations et a ajusté son plan. Le plan pour l'eau potable récemment approuvé stipule désormais qu'en Flandre occidentale, les concentrations de triazoles doivent évoluer vers 0,1 microgramme par litre. Mais pour atteindre cette valeur, il faut plus de temps. C'est pourquoi le ministre Brouns prolonge la dérogation à 1 microgramme par litre pour encore 3 ans, jusqu'à la fin de 2029, pour De Blankaart, Zillebeke, Dikkebus et De Gavers.

Afin de pouvoir atteindre la norme européenne de 0,1 microgramme par litre, des mesures sont imposées à tous les secteurs. Des règles plus strictes sont prévues pour les agriculteurs et les entreprises dans les zones d'eau potable. Le ministre Brouns prend des mesures pour atteindre également la norme européenne pour les triazoles en Flandre occidentale à terme. L'agriculture doit éviter que des substances ne pénètrent dans l'eau.

Cela commence par l'utilisation elle-même : la protection des cultures doit être plus ciblée et plus prudente. Et plus de 30 produits de protection des cultures ne seront plus autorisés dès que des alternatives rentables seront disponibles.

En outre, des bandes tampons seront créées le long des cours d'eau dans les zones où il y a des problèmes avec une certaine substance. Et les contrôles seront plus ciblés. Pour les entreprises et l'industrie, il y aura plus de clarté et un suivi plus strict. L'objectif est de mieux cartographier où quelles substances sont rejetées, afin que les risques soient plus rapidement visibles.

Les permis seront adaptés en conséquence. Et l'utilisation de pesticides sera également réduite sur les zones industrielles, avec une interdiction totale sur les terrains pavés.

'C'est un choix fondamental pour l'avenir de la Flandre', déclare le ministre Brouns à la fin du conseil des ministres. 'Nous veillons à ce que chaque Flamand puisse continuer à compter sur une eau potable saine et abordable et nous luttons enfin contre la pollution à sa source : à la source. Plus de mesures fragmentées, mais une approche claire dans tous les secteurs. Nous soutenons les agriculteurs, les entreprises et les familles pour qu'ils fassent mieux. Car c'est ainsi seulement que nous progressons réellement.





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