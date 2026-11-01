Plan Grand Froid Wallonie Précarité Hiver 2024 Verviers

La Wallonie active le Plan Grand Froid. La situation de précarité et d'absence de toit est complexe, surtout en été.

Alors que la Wallonie a officiellement activé son Plan Grand Froid en ce premier novembre, les acteurs de terrain locaux se préparent depuis plusieurs semaines déjà pour faire face à l'arrivée du froid. Anne Delevenne, la coordinatrice générale du relais social de Verviers, explique que la période hivernale est particulièrement critique, mais que la situation réelle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour les bénéficiaires comme pour les structures d'aide.

Complexité de l'absence de toit et hébergement

Contrairement à ce qu'on imagine souvent, c'est surtout en période estivale qu'il y a des problèmes majeurs pour héberger un maximum de personnes sans abri. Quand on a dénombré les personnes sans abri et sans toit, on s'est rendu compte qu'une très grande majorité de ceux-ci vivent chez des tiers, donc dans la famille, chez des amis, chez des connaissances. Mais en période estivale, il y a beaucoup moins d'interactions de ce type, puisque les gens sont partis eux-mêmes en vacances et donc c'est parfois beaucoup plus compliqué de trouver des services, des accueils ou des hébergements pendant cette période.

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Hausse de la précarité économique et sociale

Sur le terrain, les équipes constatent une hausse constante du nombre de personnes en situation de précarité. La précarité économique, la précarité sociale rend évidemment ce type de phénomène de plus en plus présent. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté, mais ça se marque encore plus fort pendant la journée, où on a dans les accueils de jour, comme la Croix-Rouge par exemple. De plus en plus de personnes viennent simplement pour se chauffer, parce qu'il y a des problèmes de coûts énergétiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout le même type de profil que des personnes qui vivent dans la rue habituellement.

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Défis des problèmes de santé mentale

La difficulté aussi, c'est un peu le type de public que l'on reçoit : ce sont des personnes qui sont de plus en plus sous assuétude ou avec des problèmes aussi connexes, comme des problèmes de santé mentale. Rester en centre d'hébergement quand on souffre d'assuétude ou combiné avec des problèmes de santé mentale, c'est parfois compliqué. Donc, ce sont des personnes qui viennent et qui repartent assez rapidement. C'est très, très individualisé ce type d'aide, et malheureusement, on n'a pas tous les outils pour accueillir toutes les situations qui se présentent.

Insuffisance des moyens financiers régionaux

La Région wallonne couvre ce qu'elle peut avec une soixantaine de milliers d'euros, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour nous donner un maximum de lits pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Ce sont des outils, ils sont importants, mais ils sont évidemment bien peu nombreux par rapport à ceux dont on devrait pouvoir avoir l'usage pour garantir une aide efficace et durable aux plus démunis durant cette saison hivernale difficile.