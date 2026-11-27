La gelée intense a contraint Bosalliance et la Bosgroep Oost-Vlaanderen à annuler leurs actions de plantation à Oudenaarde et dans plusieurs villes flamandes pour préserver la survie des jeunes arbres.

L'organisation collective de la reforestation en Flandre a dû interrompre ses opérations prévues aujourd'hui en raison des conditions météorologiques extrêmes. La gelée sévère a rendu le sol trop dur pour permettre l'extraction des trous nécessaires à l'implantation des jeunes plants dans la région d' Oudenaarde. Cette interruption touche spécifiquement les initiatives de la Bosalliance et de Natuur en Bos.

Annulation de la Semaine BOOM pour raisons techniques

La Bosalliance et Natuur en Bos avaient lancé ce week-end la Semaine BOOM, une campagne visant à stimuler la plantation d'arbres à travers la région flamande. L'initiative prévoyait la mise en terre de nombreuses essences d'arbres, dont des variétés indigènes choisies pour renforcer les écosystèmes locaux. Cependant, la température actuelle a stoppé net ces efforts collaboratifs.

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Réticence de Sylvie Mussche face au sol gelé

Sylvie Mussche, qui occupe le poste de coordonnatrice générale au sein de la Bosgroep Oost-Vlaanderen, a explicitement confirmé l'impossibilité technique de poursuivre les travaux dans la commune de Volkegem, située près d'Oudenaarde. Elle précisait que le groupe avait prévu de créer une nouvelle parcelle forestière avec une aide bénévole provenant d'une école locale du village. La congélation profonde de la terre empêche tout creusement efficace pour recevoir les racines.

Calendrier optimal compromis pour la saison hivernale

La période de fin novembre est généralement considérée comme la fenêtre idéale pour ces plantations forestières, selon les experts de la Bosgroep Oost-Vlaanderen. À ce moment de l'année, les jeunes arbres sont en phase de dormance, ce qui leur permet de mieux supporter le choc du transplantage. L'activité métabolique réduite facilite l'enracinement avant le redémarrage de la croissance printanière.

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Survie des plants en jeu lors de la transplantation

Planter des arbres pendant cette vague de froid intense présenterait un risque vital majeur pour la végétation jeune. Les racines endommagées par le sol gelé et le stress thermique entraîneraient très probablement la mort des sujets plantés. Les coordinateurs préfèrent reporter les opérations plutôt que de gaspiller les ressources en essences végétales.

Objectif de deux cents hectares maintenu pour l'est du pays

L'annulation ne signifie pas l'abandon des objectifs ambitieux fixés par la Bosgroep Oost-Vlaanderen pour cette saison forestière. Le groupe vise toujours la création de deux cents hectares de nouvelles forêts dans toute la province de Flandre-Orientale. Ce programme ambitieux représente l'installation de trente-quatre mille nouveaux arbres sur le territoire provincial.

Prochaines étapes et lieux de plantation potentiels

Le calendrier prévoyait des actions complémentaires dans d'autres communes comme Evergem, Lembeke, spécifiquement au site du Kaprijk, et à Sint-Lievens-Houtem. Il demeure encore incertain de savoir si ces opérations prévues dans ces zones géographiques spécifiques seront également annulées ou reportées. Les organisateurs attendent l'amélioration des conditions physiques du sol pour relancer l'activité.