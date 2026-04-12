Play-offs : Des exploits individuels et du suspense pour la 2e journée

La deuxième journée des play-offs du championnat a été marquée par des performances individuelles de haut niveau et des matchs disputés jusqu'au bout. Découvrez les plus beaux buts et les moments forts de ce week-end de football.

Ce week-end, le championnat a été le théâtre d'exploits individuels remarquables et d'une détermination à toute épreuve sur les terrains. Le spectacle a commencé dès vendredi, où le Sport ing de Charleroi, visiblement revigoré suite au départ de son ancien entraîneur Hans Cornelis, a fait forte impression. Face à l'Antwerp, les Zèbres ont pris l'avantage grâce à un but magistral d'Antoine Bernier, un véritable missile qui a laissé le gardien adverse sans réaction.

La performance de Charleroi laissait présager un week-end riche en émotions et en rebondissements. Les équipes ont démontré une volonté farouche de se battre jusqu'au bout, offrant ainsi aux spectateurs un spectacle inoubliable. Samedi, les réalisations individuelles ont continué de briller, avec des buts qui resteront gravés dans les mémoires. Steve Ngoura, Timothé Nkada et Ryotaro Ito se sont illustrés en inscrivant les plus beaux buts de la journée. Malheureusement, la joie fut mitigée pour Nkada et Ito, dont les équipes respectives n'ont pu éviter la défaite. Nkada, avec son petit ballon piqué devant son public à Sclessin, a démontré toute sa classe. Ryotaro Ito, quant à lui, a conclu une phase de jeu magnifique et parfaitement orchestrée contre le Club de Bruges. La performance la plus éclatante du week-end est à attribuer à Steve Ngoura, attaquant du Cercle, qui a réalisé un doublé dévastateur contre la RAAL, démontrant une efficacité redoutable et une présence constante dans la surface adverse. Ces exploits individuels ont mis en lumière le talent et le potentiel des joueurs, contribuant à l'intensité du championnat. Enfin, dimanche, les rencontres ont réservé leur lot de suspense. Anderlecht a failli connaître une mésaventure à domicile contre La Gantoise, témoignant de la compétitivité accrue des équipes. Heureusement pour les Mauves, un coup franc de Thorgan Hazard, mal repoussé par la défense adverse, a profité à Yari Verschaeren qui a relancé Anderlecht dans les derniers instants du match. Ce but crucial a sauvé les meubles et a permis à Anderlecht de ne pas concéder de points précieux à domicile. Cette journée a confirmé la richesse et l'intensité du championnat. La deuxième journée des play-offs a donc été riche en émotions et en rebondissements, avec des buts spectaculaires et des performances individuelles de haut vol. Retrouvez dans ce top 5, les plus beaux buts de cette 2e journée des play-offs, pour revivre ces moments forts qui ont marqué ce week-end de football





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