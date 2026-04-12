Play-offs J2 : Charleroi contre Antwerp, l'Union reprend la tête et Anderlecht se ressaisit

La deuxième journée des play-offs du championnat belge de football a été riche en émotions. Charleroi affrontait Antwerp, tandis que l'Union Saint-Gilloise reprenait la tête du classement et Anderlecht se relançait. Retour sur les moments forts.

La deuxième journée des play-offs du championnat belge de football a offert son lot de surprises et de rebondissements. Vendredi, le Sport ing de Charleroi accueillait l' Antwerp , une rencontre empreinte d'émotion suite au récent départ d'Hans Cornelis. Les Zèbres, motivés par l'urgence de se relancer, visaient impérativement la victoire pour maintenir leurs espoirs européens vivants.

Ce match d'ouverture promettait déjà beaucoup, lançant le week-end sur des chapeaux de roues et installant une atmosphère de compétition intense dès le coup d'envoi. L'enjeu était clair : chaque point comptait pour se positionner au mieux dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes ou pour assurer le maintien. Le contexte était particulièrement important pour Charleroi, qui devait absolument montrer un nouveau visage après des résultats moins satisfaisants. Les supporters attendaient beaucoup de cette rencontre, espérant une performance à la hauteur des ambitions du club. L'Antwerp, de son côté, cherchait également à consolider sa position et à prouver sa force collective, malgré le changement d'entraîneur. L'ambiance était électrique, la pression palpable, et le spectacle assuré. Samedi, le programme s'est étoffé avec trois rencontres clés, débutant par un affrontement crucial dans la lutte pour le maintien. La Louvière se déplaçait à Bruges pour y défier le Cercle, dans une bataille où chaque point pouvait s'avérer déterminant. Les Loups, après leur défaite ce week-end, se retrouvent sous pression, ne comptant plus qu'une avance de huit points sur Dender, ce qui mettait en péril leur position. Pendant ce temps, les Brugeois ont brillé, imitant leurs voisins du Club Bruges en s'imposant à Saint-Trond. Ce succès leur permettait de consolider leur classement et d'afficher leurs ambitions. L'autre rencontre notable du samedi a vu le Standard de Liège, après sa victoire la semaine précédente, trébucher à domicile face à Westerlo. Cette défaite a marqué un coup d'arrêt pour les Rouches, qui cherchaient à confirmer leur regain de forme. Leurs espoirs de remonter au classement ont pris un coup, accentuant la frustration des supporters et des joueurs. Les enjeux étaient clairs pour chaque équipe, les objectifs divergeant de la lutte pour le maintien jusqu'à la course à l'Europe, en passant par la quête du titre, chacune était désireuse de saisir les occasions offertes par ce week-end de compétition. Le dimanche, quatre dernières rencontres ont conclu ce week-end de play-offs, offrant de nouveaux retournements de situation. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée à Malines, reprenant ainsi la tête du classement avec une courte avance. Cette victoire, arrachée de haute lutte, a confirmé la solidité et la détermination de l'équipe, qui vise désormais le titre. Genk, de son côté, a concédé un match nul à domicile contre Louvain, manquant ainsi l'occasion de grappiller des points précieux dans la course à l'Europe. Ce résultat a déçu les supporters, qui espéraient une victoire pour consolider la position de leur équipe. Anderlecht, après une déroute le week-end précédent, a rebondi en s'imposant de justesse face à La Gantoise, au terme d'un match riche en suspense et en émotions. Cette victoire a redonné du moral aux Mauves, leur permettant de rester dans la course. Finalement, la journée s'est clôturée avec la rencontre entre Dender et Zulte-Waregem, où les Brabançons n'ont pas réussi à profiter de la défaite de la RAAL pour se rapprocher au classement. La compétition reste donc ouverte et promet encore de nombreux rebondissements jusqu'à la fin de la saison. Revivez les meilleurs moments de cette deuxième journée de play-offs grâce aux résumés vidéos disponibles, qui vous permettront de ne rien manquer de l'action





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