Plopsaland De Panne célèbre la tradition des citrouilles en fin de vacances d'automne

Une tradition de vingt ans marque la fin des vacances d'automne à Plopsaland De Panne, où les visiteurs peuvent emporter gratuitement des citrouilles et des chrysanthèmes. Cette année, les délices du potiron ont connu un succès fou, devenant un rituel familial incontournable pour les familles belges.

Chaque année, la dernière journée des vacances d'automne marque un événement traditionnel bien attendu au sein du célèbre parc d'attractions Plopsaland De Panne, situé en Belgique.

Cette année encore, les visiteurs ont eu la possibilité unique de ramener chez eux des citrouilles et des chrysanthèmes à la fin de leur séjour, une coutume qui a fière allure depuis deux décennies. Pour l'occasion, le parc s'est transformé en un véritable festival d'automne, décoré avec soin de quelque deux mille citrouilles et deux cent cinquante chrysanthèmes, créant une atmosphère festive et colorée parfaitement adaptée à l'approche d'Halloween.

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Une tradition familiale de vingt ans

Cette initiative, bien plus qu'une simple promotion, est devenue un rituel familial pour de nombreux résidents locaux et touristes de passage, symbolisant le passage vers la saison hivernale et les fêtes de fin d'année. Le dimanche, à quinze heures précises, le moment tant attendu a sonné pour les familles présentes. Des jeunes comme Roy Ryssaert, dix-neuf ans, originaire de Nieuwpoort, et Rune Vandewalle, dix-huit ans, venu d'Oostduinkerke, ont été parmi les premiers à se précipiter pour remplir leurs sacs.

Roy a partagé avec enthousiasme que cette journée coïncidait avec son anniversaire, ajoutant une touche personnelle à cette tradition. Il a précisé son intention de préparer une soupe de citrouille réconfortante, agrémentée de petits morceaux de spaghettis et de boulettes, un plat qu'il juge particulièrement délicieux pour les soirées hivernales fraîches. Selon Gunther Tijsmans, le porte-parole du parc, cette tradition a exactement vingt ans.

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Il souligne que la règle est simple et généreuse : chaque visiteur peut prendre autant de citrouilles et de chrysanthèmes qu'il le souhaite, tant qu'ils sont destinés à un usage personnel. Tijsmans constate avec satisfaction que cette habitude reste profondément ancrée dans les mœurs locales, prouvant que les traditions familiales ont encore de beaux jours devant elles.

Des visiteurs emportent leur butin

L'enthousiasme des visiteurs a été tel que l'on a vu des poussettes, comme celle de Raf Liefooghe, âgé de deux ans, complètement bourrées de légumes d'automne. Sa mère, Charlotte Liefooghe, trente-cinq ans, originaire de Veurne, explique que collectionner les citrouilles est devenu un vrai rituel familial. Ils en ont déjà ramené quatre, et cela n'est que le début de leur collection, espérant en trouver davantage.

Pour eux, ces citrouilles ne servent pas seulement à la décoration ; elles sont utilisées pour préparer des soupes, des lasagnes ou placées à l'entrée de la maison. Gert Verhulst, figure emblématique du parc, confesse avoir longtemps résisté à Halloween, le trouvant trop américain.

Cependant, il admet maintenant que c'est la période la plus populaire de l'année à Plopsaland. Il se souvient encore de ces moments où des dizaines de citrouilles sont transportées dans des chariots loués, abandonnant parfois leur utilité initiale pour devenir des objets de joie et de partage, même si Verhulst lui-même préfère les utiliser pour des masques ou des bougeoirs plutôt que de les consommer.