La Province de Liège subit des pluies diluviennes mettant à rude épreuve les sols déjà fragilisés par les incendies d'août. Focus sur les risques et les mesures de la Région wallonne.

Les intempéries continuent de frapper la Belgique, avec un épisode pluvieux qui devrait persister plusieurs heures avant de s'éloigner vers l'ouest. La Province de Liège est au cœur de cette situation météorologique, confrontée à des chutes de pluie estimées entre 20 et 40 litres par mètre carré, pouvant localement grimper jusqu'à 50 litres par mètre carré. Cette accumulation d'eau intervient dans un contexte où la sécheresse a précédemment marqué les terres, créant une tension particulière sur l'hydrologie locale.

Capacité de stockage des barrages et saturation des sols

Concernant les infrastructures hydrauliques majeures, les informations transmises par les autorités restent rassurantes pour le moment. Les barrages d'Eupen et de la Gileppe sont en train de se remplir, mais ils disposent encore d'une capacité de stockage importante pour absorber l'excédent des précipitations actuelles. Cependant, la situation change radicalement au niveau du sol lui-même, selon le dernier rapport de la CELEX, la cellule d'expertise de la Région wallonne.

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Les sols sont actuellement qualifiés de saturés, une caractéristique qui réduit considérablement leur capacité d'absorption naturelle. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante dans les Hautes Fagnes et les communes environnantes. La structure du sol a été profondément altérée depuis les incendies dévastateurs survenus au mois d'août, qui ont ravagé une grande partie de la réserve naturelle. Ces feux ont réduit l'élasticité de la terre face aux fortes pluies, augmentant le risque de ruissellement rapide vers les zones habitées et les cours d'eau situés en contrebas.

Risques de ruissellement et conséquences hydrologiques

Le rapport de la Région wallonne met en garde contre une généralisation du ruissellement. Ce phénomène ne se limitera plus aux seuls axes de drainage traditionnels, mais concernera désormais l'ensemble des versants, des vallons et des pentes des Fagnes. Cette dynamique accélère le transfert de l'eau vers le piémont, créant des risques directs pour les infrastructures et les habitations situées dans les vallées inférieures.

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Les observateurs scrutent attentivement le niveau des cours d'eau pour évaluer l'ampleur du phénomène. Le rôle d'éponge que jouaient habituellement les Hautes Fagnes a été abîmé par les destructions écologiques récentes. Cette perte de fonctionnalité naturelle suscite des interrogations sérieuses quant à la résilience du territoire face à des événements climatiques extrêmes, comme celui qui est en cours de traversée.

Implications politiques et mesures préventives

La question a été interpellée au parlement, impliquant directement les ministres concernés par la gestion de l'eau et de l'environnement. Cette semaine est considérée comme un test crucial pour déterminer comment le territoire parviendra à absorber cette eau et quelles seront les conséquences exactes sur les vallées, notamment celles de la Vesdre. Les élus et les experts attendent de voir si les dispositifs existants suffiront à gérer la charge hydrique exceptionnelle.

En réponse à ces défis, des aménagements ont été réalisés en 2025 dans les Hautes Fagnes pour tenter de mitiger les effets des pluies intenses. Parmi ces mesures figuraient la création de plusieurs mares tampon et le creusement de tranchées parallèles aux courbes de niveau. L'objectif affiché est de retenir les eaux de ruissellement sur place pour éviter qu'elles ne descendent rapidement vers les zones urbaines et les rivières.

Perspectives et vigilance du bourgmestre de Baelen

Malgré ces travaux d'ingénierie écologique, l'inquiétude demeure vive parmi les responsables locaux. Le bourgmestre de Baelen souligne la nécessité d'une vigilance accrue pour l'avenir, notant que cet épisode de quelques jours représente un test isolé mais révélateur. Les sols étaient secs avant l'arrivée des pluies, et les niveaux des ruisseaux et des barrages étaient bas, offrant une marge de manœuvre temporaire.

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La préoccupation principale porte sur la longue durée : il faudra observer comment cette eau pourra être absorbée sur le temps long. La capacité du sol à se régénérer et à retrouver ses fonctions d'éponge reste une question ouverte. La gestion future de ces risques dépendra de la combinaison entre les aménagements physiques mis en place et la résilience naturelle de l'écosystème des Fagnes, dont la guérison post-incendie est encore en cours.