Plus d'attaques de loups en Anvers qu'en Limbourg malgré une présence limitée

Les attaques de loups contre le bétail ont augmenté en Flandre, avec un nombre plus élevé de cas enregistrés en Anvers qu'en Limbourg, malgré la présence d'une seule louve résidente en Anvers. L'efficacité des clôtures anti-loup est soulignée, mais des défis persistent.

L'année dernière, la province d' Anvers a enregistré un nombre plus élevé d' attaques de bétail que la province de Limbourg . Ce constat est surprenant étant donné qu'une seule louve réside de manière permanente en Anvers .

Au cours des dernières années, la province de Limbourg a massivement sollicité des subventions pour des clôtures anti-loup. Selon l'Institut pour la Nature et les Forêts (INBO), ces clôtures se sont avérées efficaces. Les événements tragiques de fin mars, où des poneys ont été tués par un loup dans une prairie d'Anvers, ne sont pas des cas isolés.

Les chiffres relatifs au nombre de dommages causés par les loups en Flandre montrent une légère augmentation des attaques contre le bétail tant en Anvers qu'en Limbourg au cours de l'année écoulée. Depuis 2024, le nombre de dommages en Anvers est même supérieur à celui de Limbourg, comme l'illustre le graphique ci-dessous. Pourtant, il n'y a pas de meute de loups établie en Anvers.

Seule la louve solitaire Emma y vit, et des loups itinérants à la recherche d'un nouveau territoire y passent également occasionnellement. Ces derniers peuvent également attaquer le bétail. Dans la province de Limbourg, plus de deux cas ont été enregistrés uniquement à Oudsbergen. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du nombre de cas par commune.

Les éleveurs souhaitant protéger leur bétail peuvent installer des clôtures anti-loup autour de leurs prairies. Ces clôtures sont remboursées à hauteur de 90 % maximum par le biais de subventions. Cette mesure a été massivement appliquée ces dernières années, en particulier en Limbourg. Une clôture anti-loup comprend une grille fixe que le loup ne peut pas franchir et une barrière électrique.

Les reportages sur les poneys tués en 2025 ont sensibilisé les éleveurs de Limbourg. L'équipe de clôtures anti-loup (WFT) a depuis lors constaté une forte augmentation des demandes d'aide. Pepijn T’Hooft, cofondateur du WFT, estime qu'une grande partie du bétail de Limbourg est désormais protégé : 'Au niveau local, nous constatons que plus de 50 % des éleveurs de la région du nid de la meute ont installé une clôture anti-loup.

' Les éleveurs d'Anvers sont moins bien protégés. Cela se reflète également dans le nombre de demandes de subvention pour des clôtures anti-loup par province. Alors que Limbourg a déjà reçu un total de 779 demandes de subvention, Anvers n'en a reçu que 173. Les clôtures anti-loup semblent efficaces.

'Il n'y a eu aucun dommage dans le territoire de la meute de Limbourg où une clôture anti-loup a été correctement installée et bien entretenue', a déclaré Koen Van Muylem, porte-parole de l'INBO. Cependant, deux cas ont été signalés en Anvers où la clôture anti-loup n'a pas réussi à empêcher le loup d'attaquer. La partie concernant les attaques dans les prairies équipées de clôtures anti-loup est indiquée en vert dans le graphique ci-dessous.

Pepijn T’Hooft, cofondateur du WFT, considère également les clôtures comme une bonne protection.

'Une clôture anti-loup est comme une vaccination. Je me ferais vacciner à chaque fois qu'une maladie se propage. Cela réduit considérablement le risque de dommages.

' L'installation de davantage de clôtures anti-loup pourrait donc entraîner une diminution des attaques contre le bétail. Cependant, ce n'est pas le seul facteur. Lorsqu'une meute a de jeunes louveteaux, les parents doivent chercher de la viande supplémentaire. Les pics d'attaques en 2021 et 2022 s'expliquent donc principalement par les louveteaux de la meute de Limbourg.

Entre-temps, les parents de la meute de Limbourg sont décédés. La mère, Noëlla, a été renversée par une voiture il y a quelques semaines. Les louveteaux sont depuis lors livrés à eux-mêmes. L'efficacité à long terme des clôtures anti-loup reste à déterminer.

La coexistence entre l'homme et le loup continuera inévitablement à susciter des tensions





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