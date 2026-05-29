Plus de 1.300 directeurs de l'éducation signent une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation

Les directeurs de l'éducation de Flandre et de Bruxelles ont signé une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation Zuhal Demir (N-VA) pour exprimer leurs inquiétudes quant aux réformes scolaires en cours.

Plus de 1.300 directeurs de l' éducation ont signé une lettre ouverte à la ministre de l' Éducation Zuhal Demir (N-VA) pour exprimer leurs inquiétudes quant aux réforme s scolaires en cours.

Ils dénoncent la vitesse à laquelle les changements sont imposés, la communication tardive et le manque d'autonomie. Les directeurs demandent notamment un report de la réduction des jours d'évaluation jusqu'à la rentrée 2027-2028 et plus de flexibilité dans l'organisation scolaire.

'Nous voulons signaler à la ministre que les directeurs et les enseignants du terrain sont ignorés et que, par conséquent, les élèves sont oubliés en classe', a déclaré le directeur coordonnateur Guy Voets de l'école viio Tongeren-Borgloon. Les directeurs ont exprimé leurs inquiétudes à plusieurs reprises, notamment par des courriers urgents envoyés par les enseignants. L'ouverture de la lettre est peu imagée : 'L'éducation de qualité nécessite un fondement de profondeur et de stabilité'.

Les directeurs dénoncent la multitude de mesures, la vitesse à laquelle elles sont mises en œuvre et la difficulté de les organiser pratiquement sur le terrain. Ils soulignent également le manque de temps pour mettre en œuvre les changements et la communication tardive. Les directeurs sont également soumis à des procédures juridiques. Pour modifier le politique d'évaluation, il faut notamment l'accord des organes de participation à l'école.

Les directeurs ont également souligné le manque de flexibilité dans l'utilisation des fonds alloués aux écoles.

'On nous donne des 'fonds colorés' qui nous obligent à faire des choses spécifiques. Nous considérons cela comme un micromanagement', a expliqué Guy Voets. Les directeurs ont également critiqué la complexité des mesures, qui selon eux, peuvent nuire à la qualité de l'éducation plutôt que de l'améliorer. Ils ont également souligné le manque de temps pour mettre en œuvre les changements et la communication tardive.

Les directeurs ont également critiqué la complexité des mesures, qui selon eux, peuvent nuire à la qualité de l'éducation plutôt que de l'améliorer





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