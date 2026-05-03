Une rave techno illégale a attiré plus de 40 000 participants près de Bourges, en France. Les organisateurs protestent contre ce qu'ils considèrent comme une politique répressive du gouvernement. Les autorités surveillent la situation, mais aucun incident majeur n'a été signalé jusqu'à présent.

Plus de 40 000 personnes se sont rassemblées sur un terrain militaire près de la ville française de Bourges pour une rave techno illégale. Depuis le début de l'événement vendredi matin, aucun incident majeur n'a été signalé, bien qu'une grenade non explosée ait dû être enlevée.

La rave illégale près de Bourges a commencé hier. Ce matin, les autorités ont déjà comptabilisé 20 000 participants. Actuellement, plus de 40 000 personnes seraient présentes sur le site. Les organisateurs auraient délibérément choisi ce terrain car Bourges est la ville natale du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Ils protestent ainsi contre ce qu'ils considèrent comme une politique répressive du gouvernement à l'égard des raves illégales. Les autorités surveillent de près la situation, mais jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été rapporté. 600 policiers ont été déployés à 14 postes de contrôle dans les environs. Ils ont déjà dressé plusieurs procès-verbaux pour possession de drogue et infractions routières. Les services d'urgence ont signalé 12 blessés légers ce matin.

Le plus grand danger réside dans la présence de munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale dans la zone, ont averti les autorités locales. Une grenade a été retirée le long d'une route d'accès au terrain. Les organisateurs de la fête ont appelé, via les réseaux sociaux, à ne pas faire de feu, à ne pas creuser et à ne pas ramasser d'objets. Les services d'urgence restent en alerte.

La situation est suivie de près par les autorités, qui tentent de maintenir l'ordre tout en évitant tout conflit majeur. Les organisateurs, quant à eux, continuent de promouvoir un comportement responsable parmi les participants, tout en critiquant les mesures gouvernementales qu'ils jugent trop restrictives. Les raves illégales, bien que controversées, restent un phénomène récurrent en France, où elles attirent souvent des milliers de personnes en quête de liberté et de résistance contre ce qu'elles perçoivent comme une oppression étatique.

Les autorités locales et nationales doivent donc trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits à la liberté de réunion et d'expression





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