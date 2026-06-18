Plus de 650.000 étudiants ont travaillé en tant qu’étudiants en 2022, avec une hausse de 1,3%

Un nombre record de près de 650.000 jeunes ont travaillé en tant qu’étudiants l’année passée, soit une hausse de 1,3%. Selon l’ONSS, ce chiffre est en hausse depuis plusieurs années : on compte aujourd’hui environ un quart d’étudiants jobistes en plus qu’il y a dix ans. Cela s’explique notamment par la croissance de la population d’étudiants et l’augmentation du nombre d’heures de travail que ceux-ci peuvent prester sans être taxés.

Un nombre record de près de 650.000 jeunes ont travaillé en tant qu’ étudiants l’année passée, soit une hausse de 1,3%. Selon l’ONSS, ce chiffre est en hausse depuis plusieurs années : on compte aujourd’hui environ un quart d’ étudiants jobistes en plus qu’il y a dix ans.

Cela s’explique notamment par la croissance de la population d’étudiants et l’augmentation du nombre d’heures de travail que ceux-ci peuvent prester sans être taxés. En 2025, un étudiant jobiste sur trois a travaillé au cours de chacun des quatre trimestres. La tendance à occuper un emploi tout au long de l’année continue sa hausse, explique Jasper Hubeau, directeur du service financier et statistique de l’ONSS.

Il fut un temps où les étudiants ne travaillaient qu’en été, comme une sorte de petit supplément. Mais cette époque est définitivement révolue. À peine 13% des étudiants travaillent encore dans ce modèle. L’étudiant jobiste classique a cédé la place à l’étudiant actif, pour qui son petit boulot fait partie intégrante de sa vie étudiante.

L’horeca et le commerce restent parmi les secteurs les plus populaires pour les étudiants désirant travailler. Plus d’un tiers des jeunes trouvent leur travail étudiant par l’intermédiaire d’une agence d’intérim. L’année passée, les étudiants jobistes gagnaient en moyenne 15,47 euros de l’heure. Le secteur le plus rémunérateur est celui des soins de santé (18,88 euros de l’heure), suivi des services administratifs et de soutien, puis du bâtiment.

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