Plus de 690 000 euros saisis dans une routinecontrole à Sint-Agatha-Berchem

Une routinecontrole sur la Gentsesteenweg à Sint-Agatha-Berchem a permis aux forces de l'ordre de saisir plus de 690 000 euros. Un homme de 44 ans et son partenaire de 45 ans ont été interpellés et sont en détention préventive pour soupçons de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle.

Une routinecontrole sur la Gentsesteenweg à Sint-Agatha-Berchem a permis aux forces de l'ordre de saisir plus de 690 000 euros. Un homme de 44 ans et son partenaire de 45 ans ont été interpellés et sont en détention préventive pour soupçons de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle .

La vérification a commencé dimanche 7 juin 2026 vers 17 heures, lorsque des agents de la police de Bruxelles-Ouest ont arrêté un conducteur qui a effectué une U-bocht sans feux de signalisation. L'homme semblait nerveux et était déjà connu de la police. Lors de la perquisition du véhicule, les agents ont découvert une zone cachée dans le coffre, ainsi que plusieurs téléphones portables. Le véhicule et les téléphones ont été saisis.

L'homme a été arrêté et conduit au commissariat. Ensuite, la police a effectué une perquisition dans la résidence du 44 ans. Là-bas, ils ont trouvé plus de 690 000 euros en espèces, ainsi que d'autres téléphones portables. Dans le cadre de la même enquête, la police a également arrêté le partenaire de la personne suspectée, une femme de 45 ans.

Les deux suspects ont été présentés devant le juge d'instruction et ont été placés en détention préventive pour soupçons de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. L'homme a également été soupçonné d'avoir un véhicule avec une zone cachée





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