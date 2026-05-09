Plus de 70 morts dans les combats entre groupes armés et milices communautaires au nord-est du Congo

Le bilan provisoire de cette attaque est de 'plus de 70 personnes tuées', a déclaré à l’AFP Dieudonné Losa, responsable de la société civile de la province de l’Ituri (nord-est), tandis que des sources sécuritaires ont fait état de 69 morts.

L’insécurité dans la zone a retardé pendant plusieurs jours le ramassage des corps. La province de l’Ituri (nord-est), riche en or et frontalière de l’Ouganda, est en proie depuis plusieurs années à des conflits meurtriers et des violences communautaires récurrentes. La milice Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) prétend y défendre les intérêts de la communauté Lendu, principalement composée d’agriculteurs, face à la communauté Hema, majoritairement pastorale.

Outre les milices communautaires, le groupe armé d’origine ougandaise ADF (Allied Democratic Forces), lié aux jihadistes de l’État islamique, multiplie les massacres dans la province





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