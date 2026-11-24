Des ONG russes en exil estiment à plus de 700 000 le nombre de militaires décédés en Ukraine. Cette estimation s'appuie sur une cyberattaque et des données de Rosstat, dépassant largement les chiffres précédents.

Plus de 700 000 militaires russes sont morts depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a quatre ans et dix mois. Cette estimation,公布ée par les médias russes indépendants en exil Meduza et Mediazona, repose sur l'analyse de données sensibles issues d'une cyberattaque contre le service statistique officiel russe.

Cyberattaque sur Rosstat et nouvelle méthodologie

Ces deux organismes de presse ont exploité les informations obtenues après une attaque informatique réussie ciblant Rosstat, le service national de statistiques de la Fédération de Russie. Deux groupes de hackers pro-ukrainiens ont réussi à s'infiltrer dans les systèmes de cette entité gouvernementale pour extraire un volume massif de données sensibles. L'exploitation de ces fichiers offre désormais aux journalistes une opportunité sans précédent pour vérifier les chiffres officiels de Moscou, qui maintient le secret le plus total sur les pertes humaines de son armée.

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Contrairement à leurs recherches antérieures, basées principalement sur l'analyse de testaments et d'avis de décès dans la presse locale, Meduza et Mediazona utilisent maintenant les enregistrements bruts de l'État. Bien que la catégorie spécifique des "militaires tués en Ukraine" fasse défaut dans les bases de données de Rosstat, les chercheurs ont identifié plusieurs critères indirects. Ces indicateurs permettent d'isoler avec une grande précision les décès liés au conflit armé dans les fichiers administratifs récupérés.

Une estimation de 490 000 morts documentés jusqu'en septembre

L'analyse directe des fichiers piratés révèle au moins 490 000 décès de soldats russes enregistrés entre le début de l'offensive à grande échelle et la fin septembre de l'année en cours. Les rédactions ont vérifié l'authenticité de ces données en les croisant avec leurs propres bases de connaissances. Cependant, elles ont constaté un décalage temporel significatif dans la mise à jour des registres civils russes, ce qui signifie que ces 490 000 noms ne représentent pas le total réel des pertes à la date d'aujourd'hui.

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Les experts de ces deux organisations estiment que les décès survenus en 2025 et probablement une partie de ceux de 2026 ne figurent pas encore dans les bases de données de Rosstat. Ce retard administratif systématique fausse la perception immédiate de l'ampleur de la hécatombe militaire. Par conséquent, le chiffre de 490 000 constitue un plancher minimal et non une estimation finale des pertes accumulées jusqu'à la fin de l'année 2025.

Projection scientifique dépassant les 700 000 victimes

En appliquant des méthodes de projection scientifique aux données disponibles, Meduza et Mediazona estiment le nombre total de soldats tués à plus de 700 000. Ce chiffre prend en compte les soldats morts au combat ainsi que ceux portés disparus, dont on peut raisonnablement supposer qu'ils sont décédés sur le champ de bataille. Cette nouvelle évaluation est nettement supérieure à leur rapport de mai, qui situait alors le total entre février 2022 et fin décembre 2025 à environ 350 000 morts.

La comparaison avec les déclarations officielles reste difficile car le Kremlin ne fournit aucune donnée publique. Vladimir Poutine continue de communiquer directement avec ses officiers au Kremlin, évitant soigneusement toute transparence sur le bilan humain. Ce contraste entre le silence officiel et la réalité des données piratées souligne la profondeur du fossé entre la propagande de guerre et les statistiques civiles russes.

Conséquences stratégiques et tensions économiques

La capacité de l'armée russe à continuer de combattre repose désormais sur un recrutement massif via des contrats lucratifs. Moscou attire principalement des hommes issus de régions pauvres et éloignées de Moscou, tentant ainsi de compenser ses pertes humaines désastreuses. Les experts américains soulignent que ces pertes dépassent actuellement le rythme de recrutement disponible, mettant en péril la viabilité à long terme de l'effort de guerre russe.

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Sur le front ukrainien, Volodymyr Zelensky a communiqué ses derniers chiffres en février, faisant état d'au moins 55 000 soldats tués. Cependant, le Center for Strategic and International Studies a réévalué ce chiffre en juin entre 125 000 et 150 000. L'absence de données fiables de part et d'autre rend toute analyse militaire complète extrêmement difficile pour les observateurs internationaux, malgré la précision accrue offerte par les fuites de données russes.