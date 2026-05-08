Plus de 75 victimes indemnisées dans le scandale d'abus de Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire de Harrods

Le grand magasin Harrods a indemnisé plus de 75 victimes de Mohamed Al-Fayed, accusé d'abus sexuels. Près de 200 autres plaintes sont encore en cours, tandis qu'une enquête est ouverte contre des policiers pour négligence. Al-Fayed, ancien propriétaire de Harrods, était une figure controversée dans le monde des affaires.

Plus de 75 victimes ont déjà reçu une indemnisation dans le scandale d'abus impliquant Mohamed Al-Fayed , l'ancien propriétaire du grand magasin de luxe Harrods à Londres.

Selon l'entreprise, près de 200 autres plaintes de femmes l'accusant de viol et d'agression sexuelle sont encore en cours de traitement. Avant sa mort en 2023, Al-Fayed avait déjà été accusé à plusieurs reprises par d'anciens employés, mais l'homme d'affaires n'a jamais été poursuivi. Des centaines de femmes l'accusent désormais d'abus. Sous la pression croissante, le grand magasin a mis en place l'an dernier un mécanisme juridique pour parvenir à un accord avec les victimes.

En une semaine, au moins 75 victimes ont été « pleinement compensées », selon une déclaration transmise par Harrods à l'Agence France-Presse (AFP). L'entreprise a présenté « ses excuses inconditionnelles » pour les abus sexuels commis par Al-Fayed.

« Il a abusé de son pouvoir partout où il était actif. Nous reconnaissons que les victimes ont été abandonnées. » Les victimes peuvent recevoir une indemnisation pouvant atteindre jusqu'à 460 000 euros. Seules les victimes d'abus sexuels sont éligibles, bien que l'entreprise reconnaisse que le comportement d'Al-Fayed « a affecté beaucoup de personnes ».

Une enquête est également en cours contre un policier en exercice de la Metropolitan Police de Londres et quatre anciens policiers pour négligence et éventuelle malversation dans cette affaire. Il est possible que des plaintes contre Al-Fayed n'aient pas été prises suffisamment au sérieux par le passé. L'IOPC, un organisme indépendant chargé de surveiller les actions de la police, mène l'enquête. Quatre victimes d'Al-Fayed avaient porté plainte contre les policiers.

Il n'est pas encore clair si les agents devront répondre de leurs actes dans une procédure disciplinaire. Mohamed Al-Fayed (1929-2023) était originaire d'Égypte. À Alexandrie, il a commencé sa carrière comme vendeur de limonade avant de s'élever dans le monde des affaires et de s'enrichir. Un tremplin vers cette vie meilleure fut son mariage éphémère avec la sœur de l'homme d'affaires saoudien et marchand d'armes Adnan Khashoggi (un nom qui vous est peut-être familier : un de ses neveux était).

Dans les années 1970, Al-Fayed s'est installé au Royaume-Uni, où il était déjà une personnalité connue lorsqu'il a pris le contrôle de Harrods en 1985. Il était également propriétaire du Ritz à Paris et du club de football Fulham. En Belgique, son nom est surtout devenu connu lorsque son fils Dodi Al-Fayed a eu une relation avec la princesse Diana, peu après son divorce avec le prince Charles.

En 1997, le couple a trouvé la mort dans un accident de voiture à Paris





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mohamed Al-Fayed Harrods Abus Sexuels Indemnisation Enquête Policière

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruxelles envahie par des Bernaches du Canada : pourquoi ces oies inquiètent de plus en plus ?Présentes en nombre croissant dans plusieurs régions du pays, les Bernaches du Canada inquiètent désormais les spécialistes de la biodiversité. À Bruxelles, où elles prolifèrent particulièrement, ces oies sauvages sont accusées de perturber certaines espèces locales… mais aussi le quotidien des riverains.

Read more »

« Passé ce délai, ils seront beaucoup plus élevés » : Donald Trump lance un ultimatum à l’UEDonald Trump a fixé jeudi un ultimatum à l’Union européenne, lui donnant jusqu’au 4 juillet pour appliquer l’accord commercial conclu avec les États-Unis.

Read more »

Sauter une génération : plus de Belges transforment leur patrimoine pour aider leurs petits-enfantsLa tendance de sauter une génération en transmettant une partie de leur patrimoine aux petits-enfants est en croissance, motivée par la volonté d'aider les jeunes à acquérir un bien immobilier ou de réduire les frais liés à une succession. Les donateurs doivent attendre 3 à 5 ans avant de décéder pour que la donation soit effective.

Read more »

Benoît Goffin partage son amour pour la balle pelote, discipline plus qu'un sportBenoît Goffin, ancien joueur de tennis professionnel, évoque son histoire avec la balle pelote, une discipline qui transcende le sport et subit une érosion. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et croit en son avenir.

Read more »