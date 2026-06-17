Pogačar s'impose dès la première étape du Tour de Suisse et confirme son statut de favori pour le Tour de France

Le Slovène Tadej Pogačar a remporté la première étape du Tour de Suisse, démontrant une fois de plus qu'il est le grand favori pour le prochain Tour de France. Après avoir remporté le Tour de Romandie il y a un mois et demi, Pogačar a de nouveau impressionné en s'imposant avec une avance de plus de deux minutes sur ses rivaux. Le Tour de Suisse, qui compte cinq étapes, semble déjà promis à Pogačar.

Tadej Pogačar a de nouveau démontré, s'il le fallait encore, qu'il était le grand favori du prochain Tour de France, qui débutera à Barcelone le 4 juillet prochain.

Un mois et demi après sa victoire au Tour de Romandie, le double champion du monde est revenu mercredi sur une épreuve qu'il n'avait encore jamais remportée : le Tour de Suisse. Lors de la première étape de 144 kilomètres autour de Sondrio, en Italie, le Slovène n'a pas tardé à passer à l'offensive. Après avoir remporté quatre secondes de bonification, Pogačar a accéléré à 71 km de l'arrivée, laissant tous ses rivaux sur place.

Il a ensuite rejoint et dépassé Impérial, le leader de l'équipe UAE a franchi la ligne d'arrivée avec 2 minutes et 14 secondes d'avance sur le deuxième, déjà à 2 minutes et 29 secondes du Slovène. Long de cinq étapes, ce Tour de Suisse semble déjà promis à Pogačar





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