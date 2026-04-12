Pogacar affiche sa confiance avant la course : 'Je suis là pour gagner'

Tadej Pogacar aborde la course avec une grande confiance, visant la victoire et le succès qui lui permettrait d'ajouter un nouveau Monument à son palmarès. Son équipe, UAE Team Emirates, est mobilisée pour l'aider à atteindre cet objectif.

La confiance est palpable chez Tadej Pogacar à l'approche de la course. Interrogé par Jérôme Helguers, le champion slovène affiche une sérénité et une détermination sans faille. L'année dernière, il a pris conscience de sa capacité à se battre pour la victoire et c'est avec cette même ambition qu'il aborde ce nouveau défi.

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L'objectif est clair: remporter la course et ainsi ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà impressionnant. Un succès qui lui permettrait de s'adjuger les cinq Monuments du cyclisme, un exploit réservé à une poignée d'élus. Cependant, cette perspective ne semble pas peser sur les épaules du champion du monde. Il aborde la compétition avec une philosophie empreinte de sagesse et de passion. 'Il ne faut pas être obsédé par les chiffres', confie Pogacar avec un sourire. 'Nous faisons ce sport pour avoir du plaisir à vélo.'<\/p>

Cette approche décontractée mais professionnelle témoigne de sa maturité et de sa capacité à gérer la pression. Le Slovène, connu pour ses attaques en solitaire spectaculaires, sait que la course actuelle présentera des défis uniques. Le parcours exigeant, avec ses secteurs pavés emblématiques, favorise souvent les groupes restreints. Malgré son attrait pour les numéros en solo, Pogacar ne rejette pas l'idée d'un sprint en petit comité. 'Ce n'est pas nécessaire', explique-t-il. 'Après une longue course comme ça, je suis capable d'avoir un bon sprint. Évidemment, tout le monde préfère arriver seul sur le vélodrome.'<\/p>

Cette déclaration révèle sa polyvalence et sa capacité à s'adapter aux différentes situations de course. Il est clairement conscient des exigences de la course et des stratégies à adopter. Il se positionne comme l'un des deux grands favoris au départ, aux côtés de Mathieu van der Poel. L'équipe UAE Team Emirates a mis les bouchées doubles pour soutenir son leader. Florian Vermeersch, coéquipier belge de Pogacar, exprime l'optimisme qui règne au sein de l'équipe. 'Nous avons de grandes espérances pour ce dimanche', affirme-t-il. 'C’est toujours un plaisir d’être au départ avec Tadej Pogacar. Nous avons parlé des autres éditions pour détailler ce qu’il s’est déjà passé à certains endroits. Nous sommes ici pour gagner avec lui. Je vais tout donner pour contribuer à cet objectif.'<\/p>

L'équipe a analysé les éditions précédentes et peaufiné sa stratégie pour optimiser les chances de victoire de Pogacar. L'équipe est focalisée sur le but, tout le monde est prêt à l'aider à atteindre ses objectifs.L'ambition est donc de réaliser une performance exceptionnelle sur l'Enfer du Nord. Le message est clair: Pogacar et son équipe sont en mission. La concurrence est prévenue et devra faire face à un adversaire redoutable et déterminé.<\/p>

L'équipe UAE Team Emirates est bien rodée. L'objectif est clair, tout le monde est soudé derrière son leader. La stratégie est bien définie. La course s'annonce palpitante. Les fans de cyclisme attendent avec impatience ce duel au sommet. Ce sera un grand moment de sport. Le spectacle sera au rendez-vous. La course promet beaucoup d'émotions.<\/p>

Pogacar a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à briller dans les grandes épreuves. Il est prêt à tout donner pour ajouter un nouveau succès à son palmarès. La course de cette année promet d'être palpitante. L'équipe est très motivée. Tout le monde croit en la victoire. L'ambiance est au beau fixe. Pogacar est prêt à affronter les défis. Le Slovène est en grande forme. La stratégie est bien définie, l'équipe est prête. La victoire est l'objectif principal. L'équipe a confiance en ses chances. La concurrence est avertie.<\/p>





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