Poison découvert dans des pots de purée pour bébé en Autriche : un cas d'extorsion présumé

La police autrichienne a annoncé la découverte de mort-aux-rats dans des pots de purée pour bébé de la marque HiPP, entraînant un rappel immédiat du produit. L'incident, suspecté d'être lié à une tentative d'extorsion par un maître-chanteur, est pour l'instant considéré comme localisé en Autriche et ne concerne pas la Belgique.

La découverte d'une substance hautement toxique, la mort-aux-rats, dans des pots de purée pour bébé a semé l'inquiétude en Autriche, conduisant les autorités et le fournisseur à prendre des mesures d'urgence. La police autrichienne a confirmé samedi soir la présence de ce poison dans un échantillon de purée de la marque allemande HiPP. Suite à cette annonce, la société HiPP a immédiatement procédé au rappel de sa purée 'carottes et pommes de terre' distribuée dans les supermarchés SPAR en Autriche, dès vendredi soir, après avoir été alertée d'une suspicion d'introduction d'une substance dangereuse dans le produit.

Les investigations, menées conjointement en Allemagne et dans plusieurs pays européens, ont conduit à la saisie de pots contaminés non seulement en Autriche, mais également en République tchèque et en Slovaquie, comme l'a précisé la police du Burgenland, une province de l'est de l'Autriche, dans un communiqué. L'analyse d'un échantillon prélevé sur ces pots saisis a confirmé la présence de mort-aux-rats samedi après-midi, déclenchant ainsi une alerte sanitaire.

L'agence autrichienne de protection des aliments a rapidement suggéré que cette contamination pourrait être le résultat d'une tentative d'extorsion. Cette hypothèse a été renforcée par la police tchèque, qui a également communiqué sur l'affaire via le réseau social X dimanche, affirmant que cet acte de poisoning était l'œuvre d'un maître-chanteur. Ces révélations soulignent la gravité de la situation et la nécessité d'une vigilance accrue de la part des consommateurs.

Un porte-parole de la marque HiPP a tenu à rassurer le public dimanche, déclarant à l'AFP que l'incident n'avait aucun lien avec la qualité intrinsèque des produits ou avec les processus de fabrication. Il a affirmé que les systèmes de production, de contrôle qualité et de sécurité de HiPP fonctionnaient de manière optimale et sans faille. Selon le porte-parole, le problème concernerait de manière exclusive certains canaux de distribution spécifiques et ne toucherait pas l'Allemagne ni d'autres pays européens qui ne sont pas directement impliqués dans l'enquête en cours.

Les consommateurs ont été instamment priés de ne pas utiliser les pots concernés. Le produit à risque est reconnaissable à son étiquette blanche ornée d'un cercle rouge au fond du pot. Il est recommandé de rapporter ces articles au magasin où ils ont été achetés pour obtenir un remboursement ou un échange. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a par ailleurs précisé qu'à l'heure actuelle, rien n'indique un problème similaire pour les petits pots commercialisés en Belgique.

Cependant, l'Afsca invite les parents qui auraient acquis des aliments pour bébés dans les zones concernées, comme l'Autriche, la République tchèque ou la Slovaquie, notamment lors de récentes vacances, à faire preuve d'une extrême prudence. Il est conseillé de vérifier attentivement l'état des pots : l'odeur, le claquement caractéristique lors de l'ouverture, et de s'assurer de l'absence de tout autocollant suspect, tel que le fameux autocollant blanc avec un cercle rouge au fond du pot. Cette vigilance est cruciale pour garantir la sécurité des nourrissons et prévenir toute ingestion accidentelle de substances dangereuses.





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