Polémique autour de Kanye West : le festival de Londres fait face à la controverse

La venue de Kanye 'Ye' West au Wireless Festival à Londres en juillet est vivement critiquée suite à ses déclarations antisémites. Le Premier ministre britannique et des sponsors, comme Pepsi et Diageo, expriment leur opposition et se retirent.

Le projet de participation du rappeur controversé Kanye 'Ye' West à un festival à Londres en juillet suscite une vague de critiques. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer , a exprimé sa 'profonde inquiétude' concernant la venue de West, compte tenu de ses déclarations antisémites. Deux sponsors majeurs du festival se sont retirés : Pepsi , le sponsor principal, et Diageo , le producteur de whisky.

Starmer a déclaré, lors d'un entretien avec The Sun on Sunday : 'Il est profondément troublant que Kanye West soit programmé pour se produire au Wireless Festival, malgré ses précédentes déclarations antisémites et son apologie du nazisme.' 'L'antisémitisme sous toutes ses formes est répréhensible et doit être combattu partout où il se manifeste. Chacun a la responsabilité de veiller à ce que la Grande-Bretagne soit un lieu où les personnes juives se sentent en sécurité.'\West, qui devait être la tête d'affiche sur les trois jours du Wireless Festival à Finsbury Park, Londres, qui se déroulera les 10, 11 et 12 juillet, rencontre une forte opposition. Pepsi, le sponsor principal du festival, n'est pas non plus favorable au choix de la tête d'affiche. Le géant des boissons gazeuses se retirera en tant que sponsor, a confirmé un porte-parole aux médias britanniques. Diageo, le producteur de whisky connu pour Johnny Walker et Captain Morgan, s'est également désengagé. Les médias britanniques spéculent également sur la possibilité que West ne reçoive pas l'autorisation du gouvernement britannique de se rendre au Royaume-Uni en raison de ses déclarations controversées. Ye, comme l'artiste américain se fait appeler depuis un certain temps, a entamé une tournée de retour à Los Angeles il y a quelques jours. Cette tournée l'emmènera également cet été aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne et en Italie.\Bien que des protestations aient déjà émergé presque partout où il doit se produire, souvent de la part d'organisations juives, West s'est qualifié de nazi à plusieurs reprises ces dernières années et a fait des déclarations antisémites. Il a également sorti une chanson intitulée 'Heil Hitler' l'année dernière. Au début de cette année, West a présenté des excuses. West attribue son comportement controversé et ses déclarations antisémites à un accident de voiture survenu il y a 24 ans. Selon lui, son lobe frontal a été touché à ce moment-là, ce qui l'a conduit à souffrir d'un trouble bipolaire. Restez informé grâce à notre newsletter hebdomadaire 'VRT Culture Update', qui vous tient au courant, vous propose des conseils culturels passionnants et vous donne la possibilité de gagner des billets





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