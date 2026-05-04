Polémique autour du concert de La Melo du quartier à Liège : des paroles homophobes relancent le débat

Le concert du rappeur camerounais La Melo du quartier à Liège le 30 mai est menacé d'annulation suite à la résurgence de polémiques concernant des paroles homophobes contenues dans ses anciens morceaux. La communauté LGBTQIA+ se mobilise pour demander l'interdiction de l'événement, tandis que les autorités locales examinent la situation avec prudence.

La venue du rappeur camerounais, connu aujourd'hui sous le nom de La Melo du quartier, à Liège le 30 mai prochain, suscite une vive controverse et une mobilisation croissante.

L'artiste, anciennement identifié comme Snoopy la Mélodie, est au centre d'une tempête médiatique et politique en raison de paroles anciennes, jugées homophobes et incitant à la violence, qui ont refait surface. Ces paroles, contenues dans des morceaux aujourd'hui retirés des plateformes de diffusion, incluent des appels explicites à l'agression envers les personnes homosexuelles, tels que des phrases crues et offensantes.

La polémique avait déjà éclaté en France en 2024, où cinq associations de défense des droits LGBTQIA+ avaient déposé une plainte pour incitation à la haine et injures homophobes. L'affaire est toujours en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Paris, sans qu'une décision n'ait encore été rendue. La programmation du concert à Liège a ravivé les tensions et provoqué une réaction immédiate de la communauté LGBTQIA+.

Des membres de cette communauté se sont mobilisés pour demander l'annulation de l'événement, arguant que la présence de l'artiste sur scène serait une insulte à leur dignité et une validation implicite de propos haineux. Sur les réseaux sociaux, des appels directs sont adressés au bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, pour qu'il intervienne et interdise la représentation.

Le bourgmestre a répondu à ces préoccupations en demandant un rapport détaillé aux services de police afin d'évaluer la situation et d'anticiper d'éventuels troubles à l'ordre public. Il a souligné que la ville de Liège et son administration condamnent fermement toute forme de discrimination et de propos homophobes, mais que toute décision concernant le maintien ou l'annulation du concert sera prise sur la base de la loi et en tenant compte de la sécurité publique.

L'enquête policière est en cours et devrait fournir des éléments d'appréciation dans les prochains jours. L'organisateur du concert se défend en affirmant que l'artiste a évolué et qu'il regrette sincèrement les propos tenus dans le passé. Il souligne que les morceaux incriminés datent de plusieurs années et ont été retirés des plateformes de diffusion, et que des excuses ont été présentées à la communauté LGBTQIA+.

Il avance également un argument contextuel, rappelant que l'homosexualité est criminalisée au Cameroun, pays d'origine du rappeur, ce qui pourrait expliquer, sans pour autant justifier, certaines de ses prises de position antérieures. Cependant, cette explication ne convainc pas les associations de défense des droits LGBTQIA+, qui estiment que l'artiste doit assumer pleinement la responsabilité de ses paroles passées.

Les autorités locales se trouvent dans une situation délicate, car interdire un concert de manière préventive est une mesure complexe qui doit être strictement encadrée par la loi. L'organisme interfédéral de lutte contre les discriminations, Unia, met en garde contre le risque d'une atteinte à la liberté d'expression et d'une forme de censure anticonstitutionnelle. Une alternative envisagée est de maintenir l'événement, mais sous surveillance accrue, afin de prévenir d'éventuels incidents.

À l'heure actuelle, aucune décision d'annulation n'a été prise, et le concert du 30 mai est toujours maintenu à l'agenda. La situation reste donc tendue et l'issue de cette affaire est incertaine, suscitant un débat passionné sur la liberté d'expression, la lutte contre les discriminations et la responsabilité des artistes





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