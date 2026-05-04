Polémique autour du rapport sur l'audiovisuel public : une plainte déposée pour prise illégale d'intérêts

Une plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence a été déposée après des révélations sur des questions fournies par Lagardère News à un député rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. La publication du rapport est imminente et promet d'être controversée.

Après six mois d’auditions intenses et souvent controversées, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, chargée d’examiner les questions de neutralité et de financement de l’ audiovisuel public en France, a adopté un rapport particulièrement sensible la semaine dernière.

L’adoption s’est faite de justesse, avec 12 voix pour, 10 contre et huit abstentions, témoignant des profondes divisions qui ont marqué les travaux de la commission. Ce rapport, dont la publication est prévue ce lundi soir ou mardi matin, est susceptible de provoquer de vives réactions et de relancer le débat sur l’avenir du service public audiovisuel.

Parallèlement à l’imminente publication du rapport, une plainte a été déposée ce samedi auprès du procureur national financier (PNF), Pascal Prache, pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence. Cette plainte, déposée par l’association AC !! Anti-Corruption, met en lumière des révélations troublantes concernant des interférences potentielles dans le processus d’enquête. Le point de départ de cette plainte réside dans des informations divulguées par Le Monde le 26 avril.

Le quotidien a révélé que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News, un groupe de médias dont la famille Bolloré est l’actionnaire majoritaire, avait transmis des listes de questions à plusieurs députés, dont Charles Alloncle, l’auteur du rapport de la commission d’enquête. Ces questions étaient destinées à être posées aux personnes auditionnées dans le cadre de la commission. Cette révélation soulève des questions légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité des travaux de la commission.

Charles Alloncle a reconnu avoir reçu ces listes de questions, mais a fermement nié les avoir utilisées. Il a expliqué qu’il est courant pour les députés de recevoir des contributions sur leur boîte mail publique et qu’il n’a jamais rencontré ni échangé avec Constance Benqué, la présidente de Lagardère News. Il a insisté sur le fait qu’il a maintenu une indépendance stricte tout au long de la commission.

Cependant, la plainte conteste cette affirmation, soulignant que le comportement de M. Alloncle pendant les six mois de la commission, notamment son hostilité systématique envers l’audiovisuel public, correspondait aux suggestions formulées par le groupe Bolloré dans ses listes de questions. La plainte met également en avant les déclarations de Jérémie Patrier-Leitus, le président de la commission d’enquête, qui avait exprimé des doutes sur son impartialité lors d’une interview sur France Inter le 28 avril.

M. Patrier-Leitus avait suggéré que M. Alloncle aurait pu agir sous la commande de personnes souhaitant racheter l’audiovisuel public à bas prix ou le voir disparaître. Il avait également souligné que des médias critiques envers l’audiovisuel public avaient accordé une importance particulière à M. Alloncle. Selon AC !!

Anti-Corruption, il est plausible que Lagardère News ait proposé à M. Alloncle une visibilité médiatique accrue en échange de son soutien à la réduction du périmètre de l’audiovisuel public, voire à sa privatisation. L’association estime que M. Alloncle n’a pas agi dans l’intérêt général, mais dans l’intérêt du groupe Bolloré, cherchant à discréditer son concurrent, le service public de l’audiovisuel.

Me Jérôme Karsenti, l’avocat de l’association, a déclaré que la plainte a été déposée à quelques heures de la publication du rapport, soulignant qu’il n’est pas dupe des enjeux en présence. Lagardère News n’a pas encore répondu aux sollicitations de la presse concernant cette affaire. L'ensemble de ces éléments alimentent un débat passionné sur la liberté de la presse, l'indépendance de l'audiovisuel public et l'influence des groupes privés sur les institutions démocratiques





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