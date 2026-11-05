Polémique Lens-Côme : Les propos de Canal+ sur les paris sportifs enflamment les supporters

Lors de la défaite historique de Lens face à Côme (1-9), les consultants de Canal+ ont révélé avoir parié sur le score, provoquant une vive polémique.

Une nouvelle polémique traverse le monde du football belge et français suite à la diffusion d'un échange capté à l'insu du public. Le club du RC Lens, qui venait d'encaisser une défaite historique de 9 buts à 1 contre Côme en Ligue des champions, a vu son amertume exacerbée par les propos tenus dans les coulisses de la chaîne Canal+.

Contexte du scandale des consultants de Canal+

La séquence incriminée s'est produite sur le plateau de l'émission " Canal Champions Club ". Les consultants présents, pensant être hors antenne, débattaient détendument de la rencontre qui venait de s'achever. Cette méprise a permis aux médias de capter des commentaires que les participants auraient sans doute tenus pour privés.

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Les propos blessants révélés à l'antenne

La journaliste Anne Laure Boulleau a été la première à lancer une remarque jugée déplacée en déclarant : " On aura bien rigolé quand même ". Cette phrase, prononcée quelques instants après le saccage infligé aux Lensois, a immédiatement suscité l'ire des supporters de l'Artois qui se sentent moqués par la médiatisation de la souffrance de leur équipe.

L'aveu des paris sportifs de Bertrand Latour

L'échange le plus controversé oppose Walid Regragui, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Maroc, et le consultant Bertrand Latour. Regragui demande à son collègue s'il a placé un pari, référence explicite aux bookmakers. Latour confirme sans vergogne avoir misé sur le nombre total de buts inscrits durant cette rencontre spécifique.

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Les détails financiers de la mise de Latour

En détail, le consultant a indiqué avoir parié sur un total de neuf ou dix buts. Il a ensuite annoncé fièrement avoir gagné entre 500 et 550 euros grâce à cette prédiction. Cette révélation d'un gain financier réalisé sur le dos d'une équipe amateur et amateuriste provoque une indignation générale parmi la communauté lensoise.

Les réactions virulentes des supporters lensois

Les supporters du RC Lens, déjà traumatisés par cette débâcle sportive de 9-1, voient dans ces révélations un manque total de respect. Pour eux, ces commentaires transforment une tragédie sportive en simple divertissement financier pour les journalistes, ce qui pourrait entraîner des conséquences durables sur l'image de la chaîne et des consultants impliqués.