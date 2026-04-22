Police belge : des dizaines d'armes et équipements perdus ou volés dans l'ombre

Une enquête révèle la disparition inquiétante d'armes, de gilets pare-balles et de cartes de police entre 2021 et 2025, soulevant des questions sur la gestion interne des équipements.

Une enquête approfondie menée par la chaîne publique flamande VRT NWS a récemment mis en lumière une situation alarmante au sein des forces de l'ordre belges : la perte ou le vol récurrent d'équipements sensibles. Entre 2021 et 2025, au moins 26 armes à feu, des dizaines de gilets pare-balles et des centaines de cartes de légitimation ont disparu des inventaires de la police. Ce constat soulève de lourdes inquiétudes quant à la sécurité publique et à la rigueur administrative au sein des services concernés. Selon les informations recueillies, il est fort probable que le nombre réel d'objets égarés ou dérobés soit nettement supérieur aux chiffres officiels, la gestion des inventaires étant jugée largement insuffisante pour garantir un suivi précis du matériel.

Au-delà des armes à feu, l'inventaire des pertes inclut également des équipements de protection et des outils technologiques cruciaux pour les missions quotidiennes des agents. Les données de la police fédérale mentionnent la disparition de 174 matraques, 57 appareils de communication radios et pas moins de 467 cartes de légitimation. La perte de ces documents d'identité officiels est particulièrement préoccupante, car ils pourraient être détournés à des fins d'usurpation ou d'activités criminelles. L'incapacité de la police à localiser ce matériel ou à en identifier la destination finale témoigne de failles structurelles importantes dans le suivi des ressources opérationnelles. Le manque de transparence et la difficulté à établir un bilan chiffré fiable alimentent les soupçons d'une désorganisation interne bien plus profonde qu'elle n'y paraît.

Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre face à ces révélations. Le député fédéral Matti Vandemaele, membre du parti Groen, a fermement contesté la fiabilité des données transmises, s'appuyant sur des témoignages internes au sein de la police. Selon lui, les chiffres officiels minimiseraient gravement la réalité du terrain. Les agents interrogés affirment que plusieurs armes peuvent être regroupées sous un seul signalement, ce qui brouille les statistiques et empêche une comptabilisation réelle. Pour le député, la situation est bien plus critique que ce que suggèrent les rapports administratifs actuels. Ce dossier met en exergue un problème majeur de culture de l'information au sein des institutions policières : le manque de partage ouvert des données compromet la gestion des risques et la confiance du public envers une institution censée garantir la sécurité des citoyens. Une réforme profonde de la gestion logistique semble désormais inévitable pour prévenir de nouveaux détournements de matériel sensible.





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