Police Bruxelles : appel urgent à la réforme KUL pour rééquilibrer les budgets

Les chefs de corps de la police bruxelloise, Michel Goovaerts et Jurgen De Landsheer, exigent la révision de la norme KUL pour corriger les inégalités de financement entre les zones.

Les responsables de la police bruxelloise ont intensifié leurs appels en faveur d une refonte immédiate des mécanismes financiers qui régissent le financement des services de sécurité sur le territoire. Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, a pris la parole avec fermeté lors d une audition officielle à la Chambre des représentants pour dénoncer les déséquilibres persistants.

Exigence de la Norme KUL et répartition des moyens

Michel Goovaerts a explicitement demandé à la majorité gouvernementale de procéder sans délai à la révision de la clé de répartition des moyens entre les différentes zones de police du pays. Cette demande de mise en œuvre de la nouvelle norme KUL est directement inscrite dans l accord de gouvernement, qui stipule clairement que la fusion des zones de police ne peut s effectuer sans cette mise à jour normative préalable.

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La fusion des zones de police est rendue obligatoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu elle reste facultative dans les deux autres Régions du pays. Michel Goovaerts a rappelé cet engagement politique lors de son intervention, soulignant que la promesse faite était nette : pas de fusion sans nouvelle norme pour garantir une équité structurelle dans le financement.

Déclarations des chefs de corps sur les inégalités

Jurgen De Landsheer, chef de corps de la zone de police Midi, a apporté son soutien total à cette initiative, estimant que le système actuel pénalise injustement les zones les plus sollicitées. Il a souligné qu il est actuellement " les plus pauvres " qui doivent payer pour assurer une meilleure sécurité, ce qui crée une iniquité financière directe pour les unités territoriales.

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Jurgen De Landsheer a indiqué qu il est difficile de faire davantage sans une amélioration concrète du financement alloué à leurs services. Ces déclarations ont été formulées à l occasion d une journée d auditions spécifiquement consacrée à l analyse des violences liées au trafic de drogue dans la capitale, mettant en lumière les contraintes opérationnelles vécues par le terrain.

Critiques institutionnelles et perspectives régionales

Michel Goovaerts a salué l intention du gouvernement visant à améliorer la coordination sur le terrain, tout en exprimant des réserves quant à certaines décisions politiques récentes. Il a dit regretter la suppression du Conseil de police, une instance qui jouait auparavant un rôle central dans la gouvernance policière nationale.

Le chef de corps bruxellois s est interrogé sur la possibilité pour la Flandre et la Wallonie de s inspirer du dispositif bruxellois, qui dispose déjà d un Conseil régional de sécurité connu sous le nom de Cores. Il a toutefois anticipé une réaction négative de la part de Quintin, le ministre de l Intérieur, indiquant que cette proposition ne serait probablement pas bien accueillie par l administration fédérale.

Conséquences immédiates et prochaines étapes

Ces demandes récurrentes mettent en lumière les tensions persistantes entre les besoins de sécurité publique et les contraintes budgétaires imposées par les structures actuelles. La pression exercée par les chefs de corps vise à forcer une action législative rapide avant toute étape supplémentaire de fusion ou de restructuration des zones de police.