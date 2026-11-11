Une boutique de la rue Abdijstraat à Kiel a été fermée après que la police a découvert un garçon de 15 ans et son frère de 9 ans les ouvrant. La police a saisi de nombreux objets suspectés d'être contrefaçons, dont des accessoires Apple et Samsung.

Le lendemain de la fermeture de la boutique sur la rue Abdijstraat, le quartier de Kiel à Anvers, la police a révélé que la fermeture était due à des agissements frauduleux commis par deux jeunes frères, âgés de 15 et 9 ans, qui ont ouvert le magasin sans autorisation préalable. La présence d'aucun adulte responsable a conduit les forces de l'ordre à prendre des mesures immédiates, entraînant la mise sous seigrement judiciaire de la boutique.

Détection des malversations et saisie des marchandises

Les agents ont procédé à un contrôle général dans plusieurs établissements de la rue Abdijstraat, une zone commerçante très fréquentée de Kiel. Au cours de ces inspections, ils ont identifié les deux garçons en train d'ouvrir la vitrine du magasin, sans aucun adulte présent pour superviser la transaction. Une fois la surveillance policière confirmée, la boutique a été temporairement fermée pour éviter toute complication administrative.

Also read Retour de la Boekenbeurs d'Anvers après sept ans d'absence

Parmi les articles saisis pendant les contrôles, les inspecteurs ont trouvé un total de 129 étuis de téléphones appartenant à des marques de luxe, 131 écouteurs prétendument Apple et Samsung, ainsi que 37 rouleaux d'assiettes-feuilles de ville supposément contrefaits. D'autres objets de luxe, tels qu'une huile à lèvres de marque 'Rhode', des petites étoiles de marque 'Labubu', un sac à main de 'Lemaire' et un survêtement 'Essentials', ont également été retenus comme pièces suspectes.

Réactions des autorités et enquête en cours

Les responsables de police ont déclaré que la saisie de ces produits est cruciale pour empêcher la distribution de copies illicites qui pourraient nuire aux marques originales et aux consommateurs. Ils ont indiqué que la vérification de l'authenticité de ces articles se poursuivrait jusqu'à la conclusion de l'enquête. Les voix des propriétaires de marques de luxe seront ainsi à l'écoute pour confirmer la falsification potentielle de ces produits.

Advertisement

D'autres prestataires policières s'emploient aussi à surveiller la circulation dans la zone afin d'éviter la restauration d'actes criminels similaires. Les habitants de Kiel et les commerçants de la rue Abdijstraat sont maintenant plus vigilants, et plusieurs points de vente ont renforcé leurs mesures de sécurité.

Conséquences pour les commerçants et les jeunes impliqués

La fermeture immédiate du magasin a provoqué un court arrêt d'activité, menaçant les revenus familiaux des propriétaires. Les plateformes de commerce local expriment leur préoccupation quant à la crédibilité des boutiques, ce qui pourrait entraîner une baisse de confiance des clients envers les commerces similaires.

Les deux garçons, bien qu'ayant été arrêtés par les forces de l'ordre, sont soumis à une procédure judiciaire. Le ministère de la Justice a indiqué qu'ils pourraient faire face à des sanctions pénales pour intrusion et complicité à un acte frauduleux. L'enquête a pour but de déterminer si toute conséquence civil ou criminal business suit.

Les forces de police avertissent les public et les autorités civiles d'être extra vigilantes sur la vente ou l'achat d'articles liés aux marques connues, afin d'éviter la propagation de contrefaçons qui peuvent être nocives pour les consommateurs.