Police fédérale attaque l'escroquerie d'investissement chez un suspect Charleroi

La PJF de Charleroi interdit de biens et inculpé d'un suspect d'avoir construit un système d'escroquerie d'investissement. L'homme est également soupçonné de blanchiment de capitaux dont la fraude aux instruments de placement.

La police judiciaire fédérale (PJF) de Charleroi , aidée du canotage, a organisé une perquisition chez un suspect osé avoir mis en place un système d'escroquerie d'investissement.

Selon la PJF, qui nous a communiqué ce vendredi 22 mai, l'homme aurait commis des activités frauduleuses à travers sa société baptisée 'Ces activités auraient généré des revenus estimés à environ 800.000 euros, notamment grâce aux flux financiers transitant par Dubaï' . Des saisies conséquentes ont été effectuées par les forces de l'ordre.

Privé de liberté, le suspect a été présenté à un juge d'instruction et inculpé de blanchiment et d'infractions à la loi sur les offres au public d'instruments de placement, avant d'être remis en liberté sous conditions. Recevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région. Attention, pour recevoir cette newsletter personnalisée, prenez soin de renseigner votre code postal dans votre profil





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