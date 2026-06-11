Police intervienne contre un réseau de prostitution impliquant des mineures en Charleroi et Liège

Une vaste opération menée à Charleroi et Liège a conduit à l'interpellation de 15 personnes dans une enquête sur un réseau de prostitution impliquant des mineures recrutées via Snapchat. Sept mandats d'arrêt ont été délivrés.

Une vaste opération menée à Charleroi et Liège a conduit à l'interpellation de 15 personnes dans une enquête sur un réseau de prostitution impliquant des mineures recrutées via Snapchat.

Sept mandats d'arrêt ont été délivrés. Quinze personnes ont été interpellées lundi matin à la suite de perquisitions menées dans la région de Charleroi et dans la région de Liège dans le cadre d'une enquête concernant un trafic d'êtres humains, a indiqué jeudi en matinée le parquet de Charleroi, confirmant une vaste opération policière menée lundi matin dans la région de Charleroi, mais également du côté de Verviers.

Selon l'information publiée par Sudinfo, les perquisitions menées visaient à démanteler un réseau de prostitution actif dans la région de Charleroi, avec des mineures d'âge en fugue et recrutées via l'application Snapchat. Ces dernières étaient ensuite séquestrées et contraintes de délivrer des prestations à des clients, au sein d'appartements loués à Charleroi, Liège et Bruxelles. Ces opérations policières ont permis l'interpellation de quinze personnes, huit majeurs et sept mineurs, a confirmé jeudi matin le parquet de Charleroi.

Les adultes interpellés ont été présentés à un juge d'instruction, qui a délivré sept mandats d'arrêt et relaxé un suspect. D'après Sudinfo, les chefs d'inculpation retenus sont le proxénétisme et l'incitation à la débauche de mineurs dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Pour les mineurs, plusieurs d'entre eux ont déjà été entendus. Des devoirs d'enquête sont en cours.

Placé sous contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire, voici les conditions très strictes que Patrick Bruel doit respecter. Mercredi soir, après 48 heures de garde à vue et plus de 3 heures d'interrogatoire, Patrick Bruel s'est présenté au juge des libertés et de la détention. Ce dernier a finalement décidé de le placer sous contrôle judiciaire, plutôt qu'en détention provisoire. Une décision assortie de plusieurs conditions à respecter par le chanteur. Explications de Claire Carosone en direct de Paris pour RTL info





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