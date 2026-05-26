Police judiciaire fédérale de Liège mène des perquisitions contre Van der Valk et un prestataire de nettoyage

Des enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Liège, section "traite des êtres humains", ont mené des perquisitions contre Van der Valk, un groupe international d'origine néerlandaise, et un prestataire de nettoyage. L'enquête porte sur des soupçons de traite des êtres humains et de fraude sociale. Cinq établissements hôteliers appartenant à Van der Valk ont été visés, ainsi que des domiciles privés.

Des enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Liège, section " traite des êtres humains ", assistés d'inspecteurs de l'ONSS (Office national de sécurité sociale), ont mené ce mardi matin douze perquisitions dans plusieurs hôtels haut de gamme ainsi qu'à des domiciles privés, a appris la RTBF.

L'Auditorat du travail de Liège confirme la tenue de cette opération. Plus de 130 enquêteurs de la Police judiciaire et plus d'une trentaine d'inspecteurs sociaux de l'ONSS ont été mobilisés, précise Jérôme Deumer, porte-parole de l'Auditorat du travail de Liège. Cinq établissements hôteliers ont été visés : à Fourons, Spa, Verviers et Liège, où deux adresses ont fait l'objet d'interventions. Quatre de ces hôtels appartiennent à la chaîne Van der Valk.

La RTBF a notamment constaté la présence de policiers à l'hôtel 'Liège Congrès'. Reconnaissable à son logo représentant un toucan, Van der Valk est un groupe international d'origine néerlandaise comptant plus de 120 établissements. L'entreprise est toujours détenue et dirigée par les descendants de la famille fondatrice. L'enquête porte sur des soupçons de traite des êtres humains et de fraude sociale.

Cinq personnes ont été privées de liberté en vue de leur audition. Un prestataire de services de nettoyage, la société B, d'après plusieurs sources, aurait recruté des travailleuses en situation précaire, pour la plupart en séjour irrégulier, afin de les mettre à disposition de différents hôtels. La société, son responsable, ainsi que plusieurs de ses proches ont été visés par les perquisitions.

D'après les éléments recueillis au cours de l'enquête, plusieurs travailleuses affectées par la société suspecte au nettoyage des hôtels concernés n'auraient pas été déclarées. Les rémunérations versées relèveraient de l'exploitation économique, selon l'Auditorat. Une trentaine de victimes présumées ont été identifiées. Certaines d'entre elles auraient en outre subi des menaces et des intimidations destinées à les empêcher de dénoncer des pratiques et des conditions de travail contraires à la dignité humaine.

Les premiers questionnements de la justice remontent à la fin de l'année 2024. À la suite d'un contrôle mené dans un hôtel, l'ONSS avait alerté l'Auditorat du travail de Liège au sujet d'une situation potentiellement attentatoire aux droits des travailleurs. Le dossier a ensuite été confié à une juge d'instruction cette année. Selon nos informations, le dirigeant des établissements Van der Valk concernés ne figure pas parmi les suspects visés par les perquisitions menées ce mardi.

Le prestataire s'engage formellement à payer en temps voulu le salaire minimum du secteur et à respecter scrupuleusement les obligations qui lui incombent. Contactée par la RTBF, la direction du groupe n'a pas souhaité réagir face caméra, mais s'est exprimée par téléphone. La responsable des ressources humaines du groupe Van der Valk en province de Liège, Catherine Carolus, était présente à l'hôtel Selys lors de l'intervention policière.

Très vite, nous nous sommes rendu compte que ce n'étaient pas nos travailleurs, qui sont parfaitement en règle, qui étaient concernés, mais ceux mis à disposition par une société prestataire externe. La convention liant Van der Valk au prestataire externe stipule que 'le prestataire s'engage formellement à payer en temps voulu le salaire minimum du secteur et à respecter scrupuleusement les obligations qui lui incombent'.

La directrice des ressources humaines se dit d'autant plus attristée par la situation que la chaîne travaille 'activement depuis deux ans avec des organismes d'intégration de la province afin de favoriser l'accès à l'emploi des personnes précarisées dans un cadre légal et structuré'. L'hôtel Landgoed Altenbroek, à Fourons, affirme pour sa part que 'cela ne concerne pas nos activités internes, mais un petit fournisseur externe avec lequel nous avons collaboré ponctuellement par le passé durant la haute saison'.

Nous rejetons catégoriquement les pratiques décrites et ne souhaitons en aucun cas y être associés. La grande majorité de nos employés sont engagés directement par nos soins dans des conditions de travail conformes aux normes, ce que nos collaborateurs peuvent confirmer', souligne David van Brakel, membre de la direction de l'hôtel, qui se dit très touché par les faits s'ils venaient à être avérés.

Si des employés de ce prestataire externe ont été lésés de quelque manière que ce soit, nous sommes disposés à dialoguer avec eux et à les aider à trouver une solution adaptée. Nous considérons cela comme notre responsabilité morale en tant qu'organisation, même si nous n'avons aucune responsabilité juridique en la matière. La rédaction n'a pas été en mesure de joindre le fournisseur





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