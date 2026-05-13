Policière déployée contre rassemblement contre loi sur visiites domiciliaires

Un important dispositif policier est déjà déployé dans le quartier avant 19h00 pour encadrer le rassemblement contre le soutien des Engagés au projet de loi sur les 'visites domiciliaires'. Les militants accusent le parti centriste de partir de ce côté et le projet de loi actuel est considéré comme une 'ligne rouge' permettant des 'traques migratoires dans l'intimité des lieux de vie'

Un important dispositif policier était déjà déployé dans le quartier avant 19h00, afin de contenir le rassemblement contre le soutien des Engagés au projet de loi sur les ' visites domiciliaires '.

Les militants accusent le parti centriste de s'être rapproché du gouvernement sur les questions migratoires, abandonnant les positions qu'il défendait auparavant. Les organisateurs se rappellent d'une action menée en 2022 par des responsables et militants des Engagés en opposition fédérale, qui avaient passé une nuit sous tente pour dénoncer la crise de l'accueil des demandeurs d'asile et défendre les droits fondamentaux des personnes exilées.

Le projet de loi actuel est considéré comme une 'ligne rouge' permettant, selon eux, des 'traques migratoires dans l'intimité des lieux de vie'





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Assaut politique contre les mutuelles : Les mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même VooruitLes mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même Vooruit. C’est la révélation, hier, d’un nouveau sondage de l’INAMI qui a nourri cette offensive. L’INAMI, qui l’année passée a analysé près de 1000 dossiers dans deux catégories de malades : les jeunes de moins de 28 ans et les moins de 40 ans souffrant d’un trouble psychique. Résultat : environ un quart des personnes étaient aptes à retravailler, selon l’INAMI. Ce sont des chiffres plus récents et plus solides que les précédentes études de l’INAMI, qui avaient déjà provoqué un débat. Les mutualités sur la défensive Sur la défensive, les mutualités mettent en garde contre l’interprétation de ces chiffres. Sonder deux catégories de malades, en particulier les plus compliquées comme les troubles psychiques, ce n’est pas extrapolable à l’ensemble des personnes en incapacité. Elles soulignent aussi que, dans ces catégories, le diagnostic des médecins peut beaucoup varier ; il serait donc logique de retrouver d’importantes marges d’interprétation. Coup de pression même de Vooruit et des centristes Mais cela suffit au gouvernement pour mettre la pression sur les mutuelles. Car il a absolument besoin de diminuer le nombre de malades de longue durée, particulièrement élevé en Belgique : un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui alourdit le déficit budgétaire. Le MR et la N-VA sont les plus offensifs. Mais, depuis quelques jours, et c’est plus nouveau, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, socialiste flamand, change de ton : 'Les mutualités vont devoir se réinventer totalement. Si elles ne le font pas maintenant, elles n’ont plus d’avenir'. Plus modérés dans ce dossier, les centristes commencent aussi à se montrer plus critiques

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