À Liège, les agents porteront un badge avec leur numéro d'identification lors des manifestations. Cette mesure vise à améliorer la transparence suite aux plaintes.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a officiellement annoncé que les policiers de la ville porteront un badge affichant leur numéro d'identification lors des opérations de maintien de l'ordre. Cette décision majeure a été rendue publique lors du conseil communal de lundi, marquant un tournant dans la gestion de la sécurité et la relation avec les citoyens.

Déploiement des badges en janvier

Les badges ont été commandés et seront disponibles dès le début du mois de janvier. Cette rapidité d'exécution répond directement aux demandes de transparence formulées par la population et les élus locaux. La portée de ces nouveaux équipements vise à identifier clairement les agents durant les actions de police, renforçant ainsi la responsabilité individuelle et collective des forces de l'ordre sur le terrain.

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Réponse aux manifestations étudiantes

Le bourgmestre répondait ainsi à plusieurs interpellations sur les suites des manifestations étudiantes d'octobre. Cette initiative intervient après la publication par un collectif citoyen de 116 témoignages d'abus ou de violences policières présumés. Ces rapports ont suscité une vive inquiétude au sein de la communauté liégeoise, nécessitant une réponse administrative immédiate et structurée pour restaurer la confiance institutionnelle.

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Évaluation des moyens déployés

Willy Demeyer a indiqué qu'une évaluation des moyens déployés était en cours. Il a également interrogé le ministre de l'Intérieur sur la dangerosité éventuelle du produit utilisé dans les grenades lacrymogènes. Cette démarche proactive montre une volonté de vérifier les protocoles sécuritaires et les outils utilisés lors des interventions publiques pour prévenir tout risque sanitaire ou sécuritaire supplémentaire.

Gestion des plaintes et témoignages

Le bourgmestre a dit avoir connaissance de neuf plaintes, dont six auprès du Comité P. Il a indiqué ne pas avoir encore reçu les témoignages du collectif et s'est engagé à y donner suite s'ils lui étaient transmis. Cette transparence dans le traitement des dossiers illustre une nouvelle approche de collaboration entre l'administration communale et les instances de contrôle de la police, visant à garantir une justice équitable pour toutes les parties impliquées.