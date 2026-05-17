Politie schiet tijger dood na ontsnapping uit private dierentuins

In het oosten van Duitsland heeft de politie een loslopende tijger gedood nadat dit uit een privépark in Schkeuditz was ontsnapt. De eigenaar van het dier, bekend als 'de tijgerkoningin', wordt beschuldigd van het mishandelen van het dier. Er zouden geen andere roofdieren vrij rondlopen.

De politie heeft in de buurt van Leipzig , in het oosten van Duitsland, een loslopende tijger doodgeschoten. Dat melden lokale media. Het dier was ontsnapt uit een privépark in Schkeuditz, ten noordwesten van Leipzig , en heeft een 73-jarige man verwond.

Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou niet zwaargewond zijn. Na de ontsnapping zijn lokale veiligheidsdiensten massaal uitgerukt. Er zijn zwaarbewapende politieagenten, een reddingshelikopter en drones ingezet. Uiteindelijk kon het dier gelokaliseerd worden in een parkje in de buurt, waar het werd doodgeschoten.

Er is geen gevaar meer voor de bevolking, liet de politie weten. Volgens de lokale krant Leipziger Volkszeitung was het dier eigendom van een lokale dierentemmer, die bekendstaat als 'de tijgerkoningin'. Ze heeft verschillende tijgers in haar bezit om shows te geven. In het verleden zouden er al klachten geweest zijn over hoe ze met de dieren omgaat.

De gewonde persoon was naar verluidt een van haar medewerkers. De man bevond zich op het domein waar de tijger gehouden werd.





