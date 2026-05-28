Politieke spanning rond Anderlechtse Haard toeneemt

Zowat alle partijen, behalve de PS, blijven aandringen op een onderzoekscommissie in het Brussels Parlement over de Anderlechtse Haard , de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht. De staatssecretaris van Huisvesting Karine Lalieux (PS) verdedigde vandaag opnieuw de procedures rond de toewijzing van sociale woningen, maar haar coalitiepartners zijn niet overtuigd.

Maandag wordt gestemd of zo'n onderzoekscommissie er moet komen. Uit de reportage bleek dat de voorzitter van de organisatie, de Anderlechtse schepen Lotfi Mostefa (PS), de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Onze redactie keek WhatsApp-berichten en spraakberichten van de voorzitter in en sprak met 20 (ex-)medewerkers van de Anderlechtse Haard. Daaruit blijkt dat de voorzitter kandidaten selecteert die voorrang konden krijgen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Volgens een bron werden telefoons van personeel even in beslag genomen. Uitgesloten dat we die vrouw een huis geven: honderden berichten tonen hoe schepen van Huisvesting toewijzing sociale woningen in Anderlecht beïnvloedt Staatssecretaris voor Huisvesting Karine Lalieux (PS) legde deze namiddag in het Brussels Parlement nogmaals uit dat een voorzitter van een huisvestingsmaatschappij niet alleen beslist over de toewijzing van woningen. De gewestelijke controle-instantie, de BGHM, verzekerde haar dat alle procedures bij voorrangsdossiers en andere toewijzingen werden nageleefd.

Lalieux herhaalde dat er jaarlijks slechts een 20-tal zulke voorrangsdossiers zijn. De parlementsleden reageerden niet overtuigd, ook vanuit de meerderheid. Het gaat niet over hoe zulke voorrangsdossiers werken, maar of dat systeem omzeild kan worden om persoonlijke gunsten te geven, zei Louis De Clippele (MR). Dit dossier toont aan dat een voorzitter het proces van een betrokkene kan beïnvloeden.

En dat is politiek niet oké, zegt Imane Belguenani (Anders). Net als coalitiepartner Groen, wees ze op de deontologie van bestuurders. We hebben geen antwoord gekregen over wat er op het terrein is gebeurd, al is de situatie op papier misschien geregeld, zei Marie Cruysmans van Les Engagés. Een deel van de discussie in het parlement draaide rond een speciaal comité dat in Anderlecht voorrangsdossiers behandelt, het zogenoemde comité de dérogation.

Tot voor kort zat Lotfi Mostefa (PS) zelf in dat comité, ook al is het niet voorzien in de statuten van de Anderlechtse Haard. Sinds maart 2026 keurt de gewestelijke controle-instantie daarom geen dossiers meer goed van dat comité. En vorige maand trok de voorzitter, Mostefa, zich terug uit het comité. Lalieux kreeg van de Ecolo-fractie de vraag of dat comité dan illegaal was.

De BGHM preciseert dat het comité niet illegaal was, maar wel irregulier, zegt de staatssecretaris. Het ging om een administratieve fout om de statuten niet aan te passen. Een uitspraak die de oppositieleden meteen aangrepen om alle beslissingen van dat comité voor april 2026 in twijfel te trekken. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?

En wat is de rol van de voorzitter? Pano ging voor VRT NWS op onderzoek De discussie in het parlement toont hoe de politieke spanning rond het dossier verder toeneemt. Zowat alle partijen, behalve de PS, drongen nogmaals aan op een onderzoekscommissie. In zo'n commissie kunnen getuigen verplicht worden opgeroepen om onder ede verklaringen af te leggen.

Als die onderzoekscommissie er niet komt. En ook Vooruit, de zusterpartij van de PS, geeft vandaag aan dat het voor zo'n onderzoekscommissie zal stemmen. Die stemming is maandag voorzien. De huiszoekingen vanmorgen sterken de meerderheidspartijen dat de PS een onderzoekscommissie nog moeilijk kan tegenhouden, zeggen verschillende bronnen.

In het parlement riep Jamal Ikazban (PS) vooral op tot voorzichtigheid: Beschuldigingen in de media en in de politiek mogen het werk van justitie niet vervangen. Op lokaal niveau vroegen de schepenen van MR en Les Engagés dat Mostefa tijdelijk een stap opzij zet, maar daar lijkt voorlopig niets van in huis te komen.

De politieke sfeer wordt er lokaal niet beter op: een van de Anderlechtse schepenen van MR, Halina Benmrah, liet vandaag in de krant weten dat ze niet wil dat Mostefa tijdelijk een stap opzij zet.

LIVE Anderlechtse schepenen van MR en Les Engagés vragen ontslag van schepen Lotfi Mostefa (PS) in verband met schandaal Anderlechtse Haard

Na Pano-uitzending over mogelijk gesjoemel: huiszoeking bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse HaardEr is een huiszoeking aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Dat heeft het parket van Brussel bevestigd. Vorige week had de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie al een onderzoek aangekondigd.

Le président de la MR estime que la PS finira par accepter une commission d'enquête sur AnderlechtLe président de la MR, Georges-Louis Bouchez, estime que la PS finira par accepter une commission d'enquête sur les détournements de fonds à la société d'habitation Anderlechtse Haard. Il pense que les perquisitions menées chez Anderlechtse Haard et chez le conseiller municipal Mostefo feront changer d'avis la PS.

De Wever plaide pour une révision de la loi antiracisme au nom de la liberté d'expressionLe Premier ministre belge Bart De Wever (N-VA) a suggéré devant la Chambre que la législation antiracisme pourrait être revue pour éviter une restriction indésirable de la liberté d'expression, notamment dans le cas de la condamnation de l'activiste Dries Van Langenhove. Il a souligné que le meilleur remède à une idée contestable est une meilleure idée, et non la justice, tant qu'il n'y a pas d'appel à la violence. Par ailleurs, Georges-Louis Bouchez (MR) estime que le PS acceptera finalement une commission d'enquête parlementaire sur les malversations à la société de logement Anderlechtse Haard.

