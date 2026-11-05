Politique belge : Bart De Wever attend la décision du Roi sur sa démission

Bart De Wever sollicite l'acceptation de sa démission après l'échec des négociations budgétaires. Le Roi Philippe rendra sa décision vendredi après consultation des partis.

La vie politique belge traverse un moment critique ce jeudi après la confirmation officielle de l'échec des négociations budgétaires. Le Premier ministre Bart De Wever a déclaré que l'année 2027 débuterait sous le régime des douzièmes provisoires, soulignant la gravité de la situation. Cette annonce intervient alors que le Roi Philippe a terminé ses consultations avec les présidents des partis de la coalition. Une décision attendue demain concernant le sort de la démission du chef du gouvernement.

Echec budgétaire et mécanisme des douzièmes

Devant la Chambre des représentants, Bart De Wever a confirmé que l'absence d'accord sur un budget pluriannuel obligerait l'État à fonctionner provisoirement. Il a qualifié cet échec de cuisant pour le gouvernement fédéral en exercice. Cette situation force le pays à adopter un système financier particulier pour éviter tout blocage institutionnel majeur.

Also read Politique belge : Analyse de la crise post-demission de Bart De Wever

Les douzièmes provisoires constituent un mécanisme juridique permettant aux services publics de continuer à fonctionner lorsque le Parlement n'a pas voté le budget avant le 31 décembre. Cette procédure autorise le gouvernement à dépenser chaque mois une fraction équivalente à un douzième du budget de l'année précédente. C'est la deuxième année consécutive que la Belgique devra recourir à cette solution au moins pour les premiers mois de l'année comptable suivante.

Consultations royales et démission en suspens

Au Palais royal, la séquence politique s'est poursuivie avec la réception de Valérie Van Peel, présidente de la N-VA. Cette audience marque l'aboutissement des consultations du souverain, qui a désormais rencontré les cinq présidents des partis de la coalition. Le Roi a ainsi recueilli les positions de tous les leaders politiques concernés par la crise actuelle.

Advertisement

Le Premier ministre a remis sa démission au souverain suite à l'impossibilité de dégager un accord sur un effort d'environ 10 milliards d'euros d'économies d'ici 2029. Le Roi Philippe a tenu cette démission en suspens pour permettre ces consultations complètes. La prochaine étape clé se déroulera vendredi à 10h30, lorsque Bart De Wever sera reçu à nouveau au Palais royal.

Avenir politique et choix entre négociation ou crise

L'issue de l'audience de vendredi déterminera si le Roi accepte la démission ou donne un délai supplémentaire pour conclure un accord budgétaire. Bart De Wever a précisé qu'il ne souhaite être Premier ministre que si cette mission reste la priorité absolue. Il a averti que sans cet engagement, sa fonction n'aurait aucun sens politique.

Le scénario d'un retour immédiat devant les électeurs semble peu probable au vu de la gravité économique invoquée par les responsables. La tendance actuelle penche vers une relance des discussions pour tenter de dégager un compromis. Les négociations pourraient impliquer directement les présidents de partis ou se limiter au gouvernement, une question centrale pour l'avenir de la législature.