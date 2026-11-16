Ministre de l'Intérieur, Katrien Verlinden conteste les interprétations médiatiques de l'affaire i-Police. Elle réaffirme sa coopération et cite l'absence de faute de la Cour des comptes dans ce dossier majeur.

Le cabinet de la ministre de l'Intérieur Katrien Verlinden a émis une déclaration officielle précisant sa position concernant les récents développements liés à l'enquête sur l'affaire i-Police. Selon les informations communiquées, Mme Verlinden avait exprimé son désir d'être entendue bien avant la publication des derniers articles de presse, afin de fournir toutes les explications nécessaires sur sa gestion du dossier à l'époque où elle exerçait les fonctions ministérielles pertinentes.

Une demande d'audition précoce non satisfaite

La ministre fait remarquer que sa volonté de participer activement à la procédure judiciaire était une démarche logique, car elle était compétente en matière d'attribution des marchés publics au moment des faits. Malgré cette attitude proactive et transparente, elle indique n'avoir reçu aucune invitation formelle du parquet général à ce jour. Cette absence de convocation contraste avec son offre constante de collaboration, qu'elle considère comme naturelle étant donné sa responsabilité antérieure.

Also read Enquête sur le ministre de la Justice Annelies Verlinden dans le scandale i-Police

Niature de l'enquête et rôles des intervenants

Il est crucial de comprendre que l'enquête du parquet général porte sur les faits liés au dossier i-Police dans son ensemble, sans être dirigée spécifiquement contre la personne de la ministre. Les services compétents de la Police fédérale ont principalement suivi et préparé l'ensemble du dossier, bénéficiant de l'assistance du cabinet d'avocats Stibbe. Les déclarations effectuées au Parlement le 27 février par les représentants de l'entreprise Sopra Steria ont également clarifié que le cabinet DLA Piper n'est pas intervenu pour le compte de Sopra Steria lors de l'attribution du marché en question.

Advertisement

Distanciation et validation institutionnelle

Katrien Verlinden souligne qu'elle n'entretient plus aucun lien avec le cabinet d'avocats DLA Piper depuis sa nomination au poste de ministre. Elle insiste sur le fait que la Cour des comptes a récemment publié un rapport indiquant qu'aucune faute, et encore moins un délit, n'a été commise par la ministre ou son cabinet. Les règles strictes d'attribution des marchés publics ont été respectées, selon l'audit institutionnel, ce qui infirme les accusations implicites portées contre elle dans la sphère publique.

Impacts médiatiques et perspectives juridiques

La ministre déplore que l'affaire soit souvent présentée dans les médias et sur la scène politique comme une attaque personnelle vis-à-vis de sa personne. Elle estime en droit d'exiger une enquête approfondie pour que cette affaire aboutisse à une issue appropriée, tant sur le fond que sur le plan juridique. Elle reste à la disposition des autorités judiciaires si celles-ci estiment cela utile, tout en réclamant que son nom ne soit plus " traîné dans la boue " sans retenue. Elle exprime une confiance totale dans l'issue finale de ces procédures judiciaires, qui devront dissiper toute équivoque sur sa responsabilité.