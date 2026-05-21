La loi-programme a été reportée, avec des rétifs au vote du gouvernement et des critiques de certains partis et militant, notamment la gauche. Les syndicats et les collectifs de blocage appellent le gouvernement à la responsabilisation face à cette crise budgétaire. Concrètement, les critiques portent sur des questions telles que la réduction salariale des enseignants, des pompiers et des militaires, le renoncement aux engagements électoraux du gouvernement, les accusations d'injustice de part et d'autre, et le soutien donné aux extrémistes par le Parti deirsiniz droite.

Le vote de la loi-programme a été reporté , doit avoir lieu la semaine prochaine. Le parti de la gauche a déjà obtenu des rétifs du gouvernement sur des mesures, mais qualifie ces renoncements de renonciation erronée.

Het MRE, chef de groupe MR au Parlement, dénonce les promesses électorales non tenues du gouvernement et accuse les travailleurs et les classes moyennes d'un pouvoir d'achat en déclin malgré leurs engagements. Le président socialiste, Paul Magnette, explique que le gouvernement fait peser un effort budgétaire excessivement élevé sur les citoyens et les travailleurs. Les enseignants, les pompiers et les militaires, dans cet ordre, sont comparés en termes de loyauté et d'engagement.

Les interventions du président gauche avec les militants d'extrême droite sont critiquées. Il y a un rappel constant de ce qui est faux, injuste et désobéissant en ce qui concerne cette loi-programme et ses conséquences sur les Belges. Les syndicats appellent la responsabilité du gouvernement, tandis que des collectifs de blocage fonctionnent contre ce qui est perçu comme la crise budgétaire qui menace les droits du personnel





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