Pollution à la cocaïne : des saumons modifient leur comportement

Une étude révèle que la pollution par la cocaïne et son métabolite affecte le comportement et les mouvements des saumons atlantiques, les incitant à nager plus loin et augmentant potentiellement leur vulnérabilité.

Une étude collaborative menée par des universités suédoises et australiennes a révélé des effets préoccupants de la pollution par la cocaïne et son métabolite principal, la benzoylecgonine, sur le comportement des saumons atlantiques juvéniles.

Les chercheurs ont implanté des dispositifs libérant progressivement ces substances dans des poissons, simulant les concentrations observées dans les environnements naturels. Ces saumons ont ensuite été relâchés dans le lac Vättern, en Suède, et leurs mouvements ont été suivis avec précision pendant deux mois grâce à un réseau de capteurs acoustiques disposés autour du lac.

Les résultats de cette expérience sont alarmants : les saumons exposés à la cocaïne et à la benzoylecgonine ont manifesté une activité accrue par rapport au groupe témoin, ce qui s'est traduit par des déplacements significativement plus longs. Plus précisément, les saumons ayant été exposés à la cocaïne ont parcouru en moyenne cinq kilomètres supplémentaires, tandis que ceux exposés à la benzoylecgonine ont nagé près de quatorze kilomètres de plus.

Jack Brand, le responsable de cette recherche, souligne l'importance cruciale de prendre en compte le métabolite, la benzoylecgonine, dans les études d'impact environnemental. Il explique que les concentrations de benzoylecgonine sont généralement plus élevées dans la nature que celles de la cocaïne elle-même, et que son impact sur le comportement et les mouvements des poissons est beaucoup plus prononcé.

Négliger ces sous-produits de la décomposition de la cocaïne pourrait conduire la communauté scientifique à sous-estimer l'ampleur réelle des effets néfastes de cette pollution sur les organismes aquatiques. Les conséquences potentielles de ces changements de comportement sont multiples et préoccupantes. Une activité accrue implique une dépense énergétique plus importante, une exposition prolongée aux prédateurs et potentiellement une difficulté accrue à trouver de la nourriture.

Les scientifiques suggèrent que cette pollution peut influencer les schémas migratoires des poissons, les zones où ils recherchent leur nourriture et leur vulnérabilité face aux prédateurs. Un poisson plus actif est exposé à un risque accru, car il doit consacrer plus de temps et d'énergie à la recherche de nourriture dans des environnements potentiellement dangereux.

Jack Brand précise que les implications exactes de ces découvertes restent à déterminer, mais qu'il est clair que ces perturbations entraînent des coûts pour les poissons, qu'il s'agisse d'une diminution de leur état de santé général ou d'une nécessité accrue de chercher de la nourriture dans des zones plus exposées. La source principale de cette pollution est identifiée comme étant les eaux usées, notamment les débordements d'égouts lors de fortes pluies et les raccordements domestiques défectueux.

Cette étude s'inscrit dans une lignée de recherches antérieures qui ont mis en évidence les risques croissants liés à la pollution de l'eau par les produits pharmaceutiques. Les scientifiques appellent les entreprises pharmaceutiques à développer des médicaments qui se décomposent plus facilement dans l'environnement, réduisant ainsi leur impact sur la biodiversité.

Des études précédentes ont déjà montré des changements de comportement chez les poissons exposés à d'autres médicaments, comme des truites présentant des signes de dépendance à la méthamphétamine et des bars perdant leur peur naturelle des prédateurs après avoir été exposés à des antidépresseurs. Ces observations soulignent la nécessité urgente d'une approche plus proactive pour gérer la pollution pharmaceutique et protéger les écosystèmes aquatiques





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