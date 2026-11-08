Pollution au mazout : Bellewaerde Park sous haute surveillance

Une déversement de mazout a contaminé la rivière alimentant Bellewaerde Park à Ypres. Les secours ont contenu la pollution et le site reste sous contrôle.

Un incident environnemental majeur s'est produit à Ypres lorsque du mazout s'est infiltré dans Bellewaerde Park par une rivière avoisinante. La pollution a atteint la grande vasque d'eau située à proximité de la Canada-zone, entraînant l'intervention immédiate des services de secours et de la protection civile sur le site touristique belge.

Mécanisme de la contamination hydraulique

Steefan Lemey, le directeur du parc, a confirmé que la source de l'eau de la vasque provenait d'un cours d'eau externe. Une fuite ou un déversement intentionnel en amont a permis aux hydrocarbures d'entrer dans le système hydraulique du parc. Des traces visibles de mazout ont flotté à la surface, libérant une forte odeur de diesel perceptible dans une partie spécifique de l'attraction.

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La Canada-zone, qui a connu une extension cette année avec l'ajout d'attractions et d'un nouveau restaurant sur l'eau, a été directement affectée par cet événement. Le parfum de l'huile lourde a été détecté fin d'après-midi, signalant une intrusion de pollution non désirée dans un espace normalement dédié aux loisirs et à la restauration.

Réponse des autorités et des forces de l'ordre

La police de la zone Arro Ieper, représentée par son porte-parole Glenn Verdru, a activé ses procédures d'urgence après avoir été contactée par la direction du parc. Les services de pompiers de la Westhoek et la protection civile ont rapidement déployé des moyens pour endiguer la vasque. Une barrière temporaire a été mise en place pour stopper la propagation des hydrocarbures vers d'autres zones du site.

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Le maire d'Ypres, Katrien Desomer, du parti Team Ieper, a indiqué que les équipes sur le terrain travaillaient sans relâche pour maîtriser la situation. La zone touchée a été strictement isolée du public pour des raisons de sécurité et pour faciliter les opérations de nettoyage. Les autorités locales maintiennent une vigilance accrue sur les berges du cours d'eau concerné.

Conséquences économiques et prochaines étapes

Steefan Lemey a rassuré les visiteurs en déclarant que la situation était désormais sous contrôle et que le débit de mazout entrant avait fortement diminué. Le parc, entièrement décoré pour le thème d'Halloween, a connu une soirée et une nuit mouvementées pour son personnel. Malgré la pollution, le site n'a pas fermé définitivement, mais les opérations de nettoyage et d'enquête continuent.

Les enquêteurs de la police et de l'environnement doivent déterminer si le déversement en amont à Zonnebeke était accidentel ou intentionnel. Cette enquête criminelle et environnementale déterminera les responsabilités légales et les coûts de remise en état. Les autorités espèrent une résolution rapide du problème écologique pour préserver l'image du parc.

La coïncidence avec la période de vacances d'automne ajoute une complexité logistique à la gestion de crise. Le parc devait traditionnellement fermer ses portes à la fin de cette période, mais l'incident a nécessité une présence prolongée des équipes techniques. La transparence avec le public reste une priorité pour les dirigeants de Bellewaerde Park face à cet événement imprévu.