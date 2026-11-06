Pomme publie Forteresse, un album inspiré de Miyazaki et de la nature

Découvrez comment l'artiste Pomme a créé son nouvel album Forteresse. Elle s'inspire du cinéma de Hayao Miyazaki, de ses engagements écologiques et de la politique française pour cette œuvre unique.

La chanteuse française Pomme vient de dévoiler son nouvel album intitulé Forteresse. Ce projet musical marquant s'enracine dans un univers médiéval et fantastique soigneusement construit. L'artiste y puise une grande partie de son inspiration créative.

Inspirations visuelles et cinéma d'animation

La forteresse représente pour Pomme une image à double sens. Il s'agit d'un lieu de protection mais aussi d'enfermement selon ses propres paroles. Le film d'animation de Hayao Miyazaki lui a inspiré l'un des morceaux de l'album. La réalisatrice japonaise a profondément marqué son enfance. Pomme a regardé ces œuvres en étant petite fille avec ses deux sœurs et son petit frère. Cela a été un élément très important dans sa construction mentale de jeune fille.

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Sensibilité écologique et rapport à la nature

Au-delà de son univers fantastique, l'œuvre du réalisateur japonais nourrit aussi sa sensibilité écologique. La chanteuse est particulièrement touchée par sa manière d'interroger le rapport des humains à leur environnement. Elle pense que Miyazaki est obsédé par l'écologie et par ce qu'on fait à la Terre. La question de comment les humains habitent la Terre et la détruisent est centrale dans cette réflexion. Un sujet qui fait écho à son propre besoin de reconnexion avec la nature. La forêt est notamment très présente dans cet album complet.

Paroles sur l'amitié et collaboration musicale

Une chanson explore les frontières parfois floues entre amitié et amour. Pour la chanteuse, une rupture amicale peut être aussi douloureuse qu'une séparation amoureuse. Elle la trouve même parfois plus difficile à comprendre. Ce qui est beau avec l'amitié, c'est qu'il n'y a pas toujours un contrat. Parfois, dans les relations amoureuses, il y a plus une forme de contrat, souvent un contrat d'exclusivité. La rencontre avec Stromae leur a également permis de s'exprimer à travers des personnages animés. Ils partagent une façon d'envisager l'art et la musique qui est quand même similaire. Aucun des deux ne souhaitait particulièrement être exposé à ce moment-là.

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Engagements féministes et influences militantes

Pomme a également écrit une chanson finalement écartée de l'album. Elle entendait dénoncer la culture du viol à travers ce titre. Elle reconnaît que le mouvement #MeToo a permis des avancées dans la manière d'aborder les violences sexuelles. Elle estime toutefois que les changements restent insuffisants. Parmi les artistes qui l'inspirent dans cette démarche figure Joan Baez. La chanteuse américaine est connue pour ses engagements en faveur de la paix et des droits des femmes. Elle représente un modèle important à ses yeux. Pomme l'a découverte à l'adolescence et a eu l'occasion de la voir en concert à Lyon. Elle aime son minimalisme, sa poésie, sa voix et son alignement avec ses valeurs.

Actualité française et recommandations littéraires

Cette sensibilité politique se retrouve dans son regard sur l'actualité. Interrogée sur ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui, la chanteuse cite spontanément la situation politique française. Elle partage aussi ses découvertes culturelles récentes. Parmi elles, on trouve un récit d'Agathe Charnay. Il est consacré à une jeune femme qui accompagne sa mère atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Le livre décrit la réalité sans l'embellir avec une immense poésie. Elle cite aussi un livre de Jacques Mercier. Cet ouvrage concerne ses premières années à la RTBF. Une exposition photographique sur les coulisses du spectacle est aussi mentionnée.