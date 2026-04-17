Pommes de terre : la Wallonie face à un stock record et des défis inédits

Les agriculteurs wallons se retrouvent avec des stocks de pommes de terre exceptionnellement élevés, issus des récoltes des années passées, alors que les exportations sont freinées par la concurrence internationale et les incertitudes géopolitiques. Le coût du stockage s'accroît dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, poussant à la recherche de solutions et à un appel à la consommation locale.

La production de pommes de terre en Belgique représente un secteur agricole d'une importance considérable, s'étendant sur près de 100 000 hectares, dont une part substantielle de 45 000 hectares est cultivée en Wallonie . La grande majorité de ces tubercules, soit 85 %, est destinée à la transformation industrielle, avec une prédominance marquée pour la production de frites surgelées. Seul un pourcentage minoritaire, avoisinant les 15 %, trouve sa voie vers le marché de la consommation en frais. Les prévisions pour l'année 2025 indiquaient une volonté d'augmenter les surfaces cultivées, afin de constituer une marge de sécurité face aux aléas potentiels de la production, lesquels s'étaient manifestés lors des saisons 2023 et 2024.

Ces deux années avaient été particulièrement complexes sur le plan climatique, mais avaient paradoxalement bénéficié de prix attractifs pour les agriculteurs. Cependant, le contexte économique et géopolitique actuel a révélé des défis imprévus, freinant significativement les flux d'exportation. L'émergence de nouveaux concurrents sur le marché mondial des frites surgelées, notamment en provenance d'Inde, de Chine et d'Égypte, a intensifié la concurrence. De surcroît, une météo exceptionnellement clémente sur l'ensemble du continent européen a conduit à une production record de pommes de terre à l'échelle continentale, ajoutant une pression supplémentaire sur les marchés existants.

En ce début de printemps, la réalité sur le terrain est palpable : les hangars des exploitations agricoles wallonnes débordent d'une quantité sans précédent de pommes de terre, récoltées à l'automne dernier. Ces volumes importants s'accumulent alors que les agriculteurs entament déjà les préparatifs pour le lancement de la nouvelle saison de culture. L'Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) rappelle que la conservation optimale des pommes de terre est possible jusqu'aux mois de juin et juillet, mais au-delà de cette période, leur qualité tend à se dégrader significativement, rendant leur commercialisation plus problématique.

Ce stockage, bien que nécessaire pour écouler les récoltes, engendre des coûts non négligeables. Les pommes de terre doivent être conservées dans des conditions réfrigérées, un processus qui s'avère particulièrement onéreux dans le contexte actuel de forte inflation sur les prix de l'énergie. Cette hausse des coûts de production et de stockage constitue un fardeau supplémentaire pour les agriculteurs déjà confrontés à une conjoncture défavorable. Face à cette situation tendue, l'Apaq-W lance un appel vibrant aux consommateurs. Elle les encourage à se rapprocher directement des producteurs locaux, qui développent de nombreuses initiatives pour valoriser leurs productions et réduire les circuits de distribution.

Cette démarche permet non seulement de soutenir l'économie agricole régionale, mais aussi de garantir la fraîcheur et la qualité des produits. De plus, il est conseillé aux consommateurs de porter une attention particulière à l'origine des pommes de terre qu'ils achètent, en privilégiant les points de vente qui privilégient les circuits courts. Cette approche favorise une transparence accrue et renforce le lien entre le producteur et le consommateur, tout en contribuant à une meilleure gestion des stocks agricoles et à la pérennité du secteur. L'ensemble de ces éléments dessine un tableau complexe pour le secteur pommicole wallon, marqué par une abondance de produits et une demande internationale en déclin, le tout dans un environnement économique où les coûts d'exploitation ne cessent de croître.

La recherche de solutions innovantes et le soutien des consommateurs locaux apparaissent comme des leviers essentiels pour surmonter cette période de transition et assurer l'avenir de cette filière d'excellence. La crise actuelle des stocks de pommes de terre en Wallonie met en lumière plusieurs facteurs interdépendants qui fragilisent la filière. D'une part, les conditions météorologiques exceptionnelles des saisons précédentes, tout en promettant des rendements élevés, ont également engendré une offre surabondante qui dépasse les capacités d'absorption du marché, particulièrement pour la transformation en frites surgelées.

La demande pour ce produit transformé, bien que robuste, est de plus en plus soumise à la concurrence accrue de pays émergents, capables de produire à moindre coût, ce qui impacte négativement les marges des producteurs belges. L'incertitude géopolitique mondiale ajoute une couche de complexité supplémentaire, perturbant les chaînes d'approvisionnement et rendant les flux d'exportation moins prévisibles. Les accords commerciaux et les relations diplomatiques ont une influence directe sur la capacité des agriculteurs wallons à écouler leurs productions sur les marchés étrangers, et les tensions actuelles ne favorisent pas une stabilité commerciale.

Parallèlement, la gestion des stocks pose un défi logistique et économique majeur. Le maintien de grandes quantités de pommes de terre sur plusieurs mois nécessite des infrastructures de stockage sophistiquées et énergivores. Dans un contexte d'explosion des coûts de l'énergie, ces dépenses de fonctionnement deviennent un poste de coût prohibitif, érodant davantage la rentabilité des exploitations. Les frigos industriels, nécessaires pour préserver la qualité des tubercules sur la durée, consomment une quantité considérable d'électricité, dont le prix a atteint des sommets historiques.

Cette situation contraint les agriculteurs à prendre des décisions difficiles, oscillant entre la vente à perte pour éviter des coûts de stockage exorbitants et le maintien des stocks dans l'espoir d'une amélioration des conditions de marché. La durée de conservation limitée des pommes de terre, qui ne peuvent être stockées indéfiniment au-delà de juin-juillet sans perte de qualité, ajoute une pression temporelle à ces considérations. Le risque de voir une partie de la récolte se dégrader faute de débouchés adéquats est donc réel, représentant une perte économique directe pour les producteurs.

C'est dans ce contexte que l'appel de l'Apaq-W à privilégier les circuits courts et à soutenir les initiatives locales prend tout son sens. La consommation directe auprès des producteurs, ou via des points de vente de proximité, permet de réduire les intermédiaires, de garantir une rémunération plus juste aux agriculteurs et d'assurer une traçabilité complète des produits. Cela favorise une meilleure gestion des approvisionnements en créant une demande plus directe et moins sujette aux fluctuations des marchés mondiaux.

En somme, la situation actuelle des stocks de pommes de terre en Wallonie est symptomatique des vulnérabilités d'un secteur agricole soumis aux aléas climatiques, aux turbulences économiques mondiales et à des coûts de production croissants. La résilience du secteur dépendra en grande partie de sa capacité à s'adapter, à innover et à compter sur le soutien solidaire des consommateurs pour traverser cette période difficile et reconstruire une base économique plus stable pour l'avenir. Au-delà des enjeux immédiats de gestion des stocks, la situation actuelle soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la filière pommicole wallonne et, par extension, sur la stratégie agricole européenne dans son ensemble.

L'interdépendance croissante entre les marchés mondiaux et les productions locales, exacerbée par les effets du changement climatique, impose une réflexion profonde sur la diversification des cultures et la résilience des systèmes agricoles. La forte spécialisation dans la production de pommes de terre destinées à la transformation en frites surgelées, bien qu'ayant été un moteur de croissance par le passé, révèle aujourd'hui ses limites face à une concurrence internationale accrue et à des dynamiques de marché imprévisibles. Les agriculteurs wallons, tout en excellant dans leur savoir-faire, se retrouvent ainsi à la merci de facteurs externes difficiles à maîtriser.

L'augmentation des surfaces cultivées, initialement envisagée pour parer à d'éventuelles pénuries, s'est paradoxalement traduite par une offre pléthorique dont la valorisation est compromise par un contexte économique défavorable. Cette situation met en évidence la nécessité de repenser les modèles de planification agricole, en intégrant davantage de mécanismes d'alerte précoce et de gestion des risques, tenant compte des projections climatiques à long terme et des évolutions géopolitiques. L'accent mis par l'Apaq-W sur les circuits courts et la consommation locale n'est pas seulement une réponse conjoncturelle, mais une stratégie pertinente pour renforcer l'autonomie des producteurs et construire une relation de confiance durable avec les consommateurs.

En encourageant l'achat direct et la valorisation des produits du terroir, on contribue à stabiliser la demande, à réduire les coûts de transport et à soutenir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Cette approche favorise également une meilleure appréciation de la qualité et de l'origine des aliments, des valeurs de plus en plus recherchées par les consommateurs conscients des enjeux alimentaires et environnementaux. La transition vers une agriculture plus résiliente et durable passe inévitablement par une plus grande valorisation des productions locales et une adaptation des pratiques aux réalités d'un monde en mutation rapide.

L'innovation technologique, qu'il s'agisse de nouvelles méthodes de stockage moins énergivores, de variétés de pommes de terre plus résistantes aux aléas climatiques, ou de systèmes de traçabilité améliorés, jouera un rôle crucial dans cette évolution. Il est également impératif de renforcer les dispositifs de soutien public à l'agriculture, notamment en matière de recherche et développement, d'aide à l'investissement et de mécanismes de couverture des risques. La crise actuelle des stocks de pommes de terre en Wallonie est un signal d'alarme qui invite à une mobilisation collective pour repenser les fondements de notre système alimentaire, afin de garantir la sécurité alimentaire, la viabilité économique des exploitations agricoles et la préservation de nos ressources naturelles pour les générations futures.

Le consommateur, par ses choix d'achat, détient une part de responsabilité significative dans cette transition, en privilégiant une consommation éclairée et solidaire qui soutient une agriculture locale forte et résiliente. La valorisation de la pomme de terre wallonne, symbole d'un terroir et d'un savoir-faire, mérite d'être soutenue par tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur final, afin de surmonter les défis actuels et d'assurer un avenir prospère à cette filière emblématique.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pomme De Terre Wallonie Agriculture Stock Exportation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patrick Bruel à Bastogne : L'organisation maintenue malgré les accusations, le débat divise les habitantsAlors que Patrick Bruel doit se produire à Bastogne le 28 juin, de vives réactions émergent suite aux accusations portées contre l'artiste. La commune et les organisateurs maintiennent le concert, invoquant le principe de présomption d'innocence, tandis que certains citoyens appellent à plus de prudence.

Read more »

Un agriculteur offre 120 tonnes de pommes de terre invenduesFace à un surplus de pommes de terre invendues, un agriculteur belge a décidé de les distribuer gratuitement. Près de 120 tonnes sont ainsi offertes aux habitants, suscitant la gratitude mais aussi des interrogations sur le marché agricole.

Read more »

Réforme de l'assurance chômage : impact sur les allocations et les transitions vers l'emploiLa loi-programme de juillet a profondément modifié l'assurance chômage en limitant la durée des allocations. Le rapport de l'Onem révèle que l'objectif de stimulation des transitions vers l'emploi est en cours. En janvier, 17 662 personnes ont vu leurs droits expirer, avec une proportion notable se dirigeant vers le revenu d'intégration, tandis que quelques-unes basculent vers le régime maladie. Les reconnaissances de handicap augmentent. Les perspectives de retour à l'emploi sont jugées plus favorables à moyen terme, malgré les difficultés structurelles du groupe le plus touché par cette première vague de fins de droit.

Read more »

La réforme des allocations de chômage suscite des inquiétudes : des milliers de personnes privées de soutien, un transfert vers l'aide sociale et un impact disproportionné sur les seniorsEn janvier 2026, une réforme des allocations de chômage a entraîné la perte de soutien pour près de 17 700 personnes. Les chômeurs de longue durée et les jeunes diplômés sont particulièrement touchés, avec un faible taux de retour à l'emploi. Une partie significative se tourne vers le revenu d'intégration sociale, déplaçant la charge vers les communes. Les seniors de plus de 50 ans, majoritairement en Wallonie, sont les plus affectés par cette mesure.

Read more »

Gaza: Un bilan dévastateur pour les femmes et les filles, alerte l'ONU FemmesL'ONU Femmes tire la sonnette d'alarme sur le nombre alarmant de femmes et de filles tuées à Gaza depuis octobre 2023, soulignant leur vulnérabilité accrue et l'urgence d'une réponse humanitaire ciblée.

Read more »

Le décrochage scolaire, une réalité inquiétante en Fédération Wallonie-BruxellesEn Fédération Wallonie-Bruxelles, le décrochage scolaire touche plus de 100 000 jeunes. Ce phénomène, caractérisé par 9 absences injustifiées ou plus, s'installe progressivement et nécessite une aide ciblée. Diverses structures comme les centres psycho-médicosociaux, les SAS, les AMO et les écoles de devoirs interviennent. Une nouvelle initiative explore le tutorat par des étudiants pour soutenir les élèves en difficulté.

Read more »