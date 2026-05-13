Pompe à chaleur plus rentable que le chauffage au gaz naturel : Conditions et limites de son avantage financier

Un reportage examine les conditions et les limites de la rentabilité de l'installation de pompe à chaleur comparée au chauffage au gaz naturel en Flandre afin d'en tirer les conséquences pour un investisseur potentiel. De nombreux détails techniques sont détaillés sur la manière dont les pompes à chaleur peuvent fonctionner efficacement, l'impact de la politique fiscale européenne et locale sont abordés avec précision, ainsi que la manière de faire pour bénéficier de subventions.

Le chauffage par pompe à chaleur peut s’avérer plus rentable que le chauffage au gaz naturel , selon une étude du régulateur fédéral de l'énergie (CREG) publiée ce mercredi.

L'agence a examiné la rentabilité d'un investissement dans une pompe à chaleur pour un ménage devant remplacer son système de chauffage. Cet article présente un aperçu de la situation économique actuelle concernant un investissement dans une pompe à chaleur. Deux éléments sont pris en compte : le 'décalage fiscal' décidé lors des négociations budgétaires de 2025 et le système d'échange de quotas d'émission (ETS2).

L'analyse de rentabilité montre que les mesures fiscales examinées, notamment le transfert d'impôt fédéral combiné à un prix ETS 2 de 120 euros par tonne de CO2, garantiront que les pompes à chaleur sont plus rentables que le gaz naturel sur la durée de vie des installations





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