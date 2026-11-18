Le pont de Crimée subit de nouvelles frappes. La circulation ferroviaire est temporairement interrompue tandis que les autorités russes évaluent les dégâts causés par les drones ukrainiens.

La circulation sur le pont de Crimée a été temporairement interrompue à la suite d'une nouvelle attaque. Sergueï Aksionov, le responsable de la Crimée nommé par Moscou, a confirmé les perturbations sur son compte Telegram. Il a précisé que tous les services compétents étaient mobilisés pour évaluer les dégâts.

Détails de l'attaque et impacts ferroviaires

C'est spécifiquement la liaison ferroviaire qui a été touchée lors de ces affrontements. L'agence de presse Efe rapporte que la ligne a subi deux impacts directs. Ces dégâts sont attribués à des drones et des missiles ukrainiens. Cette récente opération s'ajoute à une attaque plus importante survenue dans la nuit de lundi à mardi.

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Kiev indique avoir mené cette frappe avec des missiles et des drones. Les services de sécurité ukrainiens, la SBU, affirment avoir entièrement détruit une travée routière. L'ouvrage comprend à la fois une partie routière et une partie ferroviaire, les deux étant visés lors de ces opérations militaires récentes.

Position des acteurs et réparations en cours

Le ministère russe des Transports a fait savoir mardi que la circulation des trains avait repris. Cette reprise s'applique à l'une des deux voies ferroviaires disponibles sur le pont. Cependant, des réparations se poursuivent activement sur la deuxième voie. Les autorités ont assuré que l'ouvrage serait réparé dans les meilleurs délais.

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La Crimée est une péninsule de la mer Noire dont l'accès terrestre est vital. Le pont de Kertch constitue une voie de communication importante pour approvisionner ce territoire. Il représente également un symbole politique fort pour le président russe Vladimir Poutine. Il est censé illustrer le rattachement de cette région au territoire russe.

Contexte géopolitique et prochaines étapes

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte international tendu. Elle survient à quelques heures d'une rencontre inédite à Shenzhen, en Chine. Cette réunion devrait voir les présidents Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump se rencontrer.

L'image extraite d'une vidéo diffusée le 17 novembre 2026 montre les dégâts subis par le pont de Crimée. Cette infrastructure relie la Crimée à la Russie, près de Kertch. Les services de sécurité ukrainiens ont partagé ces images confirmant l'étendue des destructions. Les réparations et les évaluations continuent d'influencer la logistique militaire et civile dans la région.