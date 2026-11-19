Le pont de Kertch, seul lien terrestre entre la Russie et la Crimée, a été visé par deux attaques les 16 et 17 novembre. Le trafic ferroviaire reprend sur une seule voie.

Le Comité d'enquête fédéral russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour terrorisme après les raids ukrainiens qui, selon lui, ont endommagé la structure du pont de Kertch, aussi appelé pont de Crimée. L'ouvrage relie la Russie à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. Une première attaque, lundi 16 novembre, n'avait provoqué que des dégâts mineurs, selon le Kremlin.

Une nouvelle attaque ukrainienne a visé le pont le mardi 17 novembre. Selon les données du ministère russe de la Défense, un nombre record de drones ukrainiens a été tiré ce jour-là en direction de la Russie, soit 1441 au total sur 22 régions. Ce chiffre dépasse de cent environ celui de la veille, 1336, qui constituait déjà un record.

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Le pont de Kertch, unique lien terrestre avec la Russie

Le pont de Kertch est l'unique liaison terrestre entre la Russie et la Crimée. Il a été construit sur ordre de Vladimir Poutine après l'annexion de la péninsule en 2014. Il supporte à la fois la circulation routière et le trafic ferroviaire.

Pour comprendre son importance, il faut regarder la carte. Le détroit de Kertch relie la mer Noire à la mer d'Azov et sépare la Crimée de la péninsule russe de Taman. Plus à l'ouest, sur la côte de Crimée, Sébastopol abrite la flotte russe de la mer Noire.

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Le pont est souvent évoqué au singulier, comme s'il n'existait qu'une seule voie vers la péninsule. En réalité, cinq ponts relient le nord de la Crimée à l'Ukraine, tandis qu'un sixième édifice, à l'est, connecte la région à la Russie. Un coût de 228,3 milliards de roubles, soit 2,9 milliards d'euros, est associé à l'ouvrage dans les sources disponibles.

Les positions de Moscou et de Kiev

Moscou considère le pont comme la traduction concrète de l'annexion de la Crimée, que la Russie a prise et annexée en mars 2014. Cette annexion n'est pas reconnue internationalement. L'Assemblée générale de l'ONU avait réaffirmé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et jugé que le référendum organisé par Moscou dans la péninsule ne pouvait servir de fondement à un changement de statut.

Le service de sécurité ukrainien, le SBU, a revendiqué une explosion sous-marine et affirme avoir endommagé l'ouvrage. Le Kremlin conteste pour sa part l'ampleur des dégâts. Les sources disponibles ne permettent pas d'établir qu'un drone sous-marin a été utilisé, car une explosion sous l'eau ne renseigne pas, à elle seule, sur le moyen employé.

Volodymyr Zelensky a présenté la frappe comme une riposte aux attaques russes contre les infrastructures de son pays. Il a cité l'emploi de missiles de croisière Ruta, aux côtés d'armes de fabrication ukrainienne. Oleksandr Danyliouk, président de Destinus, entreprise qui développe les Ruta, a affirmé à Reuters que l'armée ukrainienne a aussi utilisé des drones aériens Da Vinci, également appelés Lord.

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Effets sur le trafic et suites de l'opération

Les autorités russes ont annoncé la reprise du trafic ferroviaire sur une voie et ont orienté les automobilistes vers les ferries. Une vidéo authentifiée par Reuters montre qu'un train a pu traverser le pont. Ce passage ne signifie pas pour autant que le trafic ferroviaire a retrouvé sa capacité habituelle.

Le gouvernement russe doit tenir une réunion d'urgence après la nouvelle attaque, selon les médias russes d'Etat qui l'ont rapporté mardi. La péninsule sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements. Les ponts reliant la Crimée au sud occupé de l'Ukraine sont donc essentiels à ces opérations.

Lors d'un épisode antérieur, une explosion impliquant un camion avait endommagé la chaussée et provoqué un incendie sur la partie ferroviaire. Le pont avait alors fonctionné à capacité réduite pendant plusieurs mois. Pour la nouvelle frappe, Kiev affirme avoir employé des drones aériens et des missiles, et les images montrent l'effondrement d'une partie de la route.