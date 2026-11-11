Pope Francis arrives in Argentina for a 12‑day trip, drawing up to 2.5 million attendees for outdoor Mass in Buenos Aires before visiting Cordoba.

Pope Francis, âgé de 71 ans, arrive en Argentine pour une tournée de 12 jours, le premier voyage depuis son opération de cancer du poumon il y a quatre semaines. La visite vise à renforcer les liens religieux et nationaux dans le pays où le catholicisme représente 57 % de la population.

Details of the papal itinerary

Liturgies et rencontres sont prévues dans plusieurs villes. Le sommet se déroule dans la capitale, où une cérémonie de messe en plein air attire jusqu'à 2,5 millions de fidèles le lundi. Le mardi, une procession à Cordoba rassemble 650 000 participants. Le soir du même jour, une veillée spéciale avec les jeunes à Buenos Aires attire un million de personnes, d'après les autorités locales.

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Attitudes of Argentine clergy and laity

Les ordonnés locaux saluent la visite comme un signe de continuité spirituelle. Plusieurs prêtres citent l'exemple de l'ancien évêque Argentine, qui, bien qu'il n'ait jamais pratiqué en Argentine durant son pontificat, reste une inspiration. Les fidèles expriment un enthousiasme palpable, témoignant d'un engouement qui semble contredire les chiffres indiquant un déclin de la foi.

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Impact on religious participation and future actions

Le nombre massif d'assistants lors de la messe de Buenos Aires montre une mobilisation exceptionnelle, qui pourrait influencer les futurs événements religieux. Les autorités de l'Église prévoient de prolonger les rencontres envisagées dans les villes suivantes, suivant un calendrier fixé par le pontife. Les activités prévues incluent des sessions de prière, des sermons communautaires et des discussions sur l'engagement social.

Next steps for the papal mission

À la fin de la tournée, Pope Francis se rendra au Pérou pour un dernier acte symbolique aux anciennes capitales incas et en Amazonie. Les autorités argentines anticipent un renouveau de la participation catholique, grâce à ces interactions rapprochées entre la hiérarchie et les fidèles.