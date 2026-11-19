Damian Lillard inscrit 22 points et 7 passes décisives tandis que Klay Camara marque 18 points pour permettre aux Trail Blazers de battre les Bucks et de rester dans le top 4 de la Conférence Ouest.

La franchise de l'Oregon des Portland Trail Blazers réalise un début de saison plus que correct en remportant sa dixième victoire face aux Milwaukee Bucks. Cette victoire cruciale permet à l'équipe de se maintenir dans le peloton de tête, occupant actuellement la sixième place de la Conférence Ouest. Cette performance était indispensable pour une équipe qui venait de s'incliner à deux reprises face au Minnesota, un concurrent direct pour les places éligibles aux playoffs.

Performance individuelle de Damian Lillard

Damian Lillard a été l'acteur principal de cette victoire avec une performance complète. Il termine le match avec 22 points inscrits et 7 passes décisives distribuées, ainsi que 4 interceptions sur le parquet. Sa régularité et son efficacité ont été déterminantes pour maintenir l'avantage de son équipe tout au long de la rencontre.

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Le rôle clé de Klay Camara

Klay Camara a été le détonateur décisif de ce match, notamment lors du troisième quart-temps. Le Bruxellois a marqué quatre tirs à trois points au cœur de cette séquence impressionnante qui a permis aux siens de passer de 70-66 à 70-82 points. Il a ajouté six unités supplémentaires en fin de rencontre pour terminer avec un total de 18 points.

Impact sur le classement de la Conférence Ouest

Ce résultat permet aux Trail Blazers de se maintenir dans le top 6 de la Conférence Ouest. Klay Camara a inscrit 18 points, 6 rebonds et 4 passes en quasiment 37 minutes de jeu, marquant le plus haut temps de jeu de tous les joueurs présents sur le terrain. Son adresse au tir, atteignant 53,25% de réussite, a été déterminante pour faire la différence face aux Bucks.

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Jrue Holiday sauve les Bucks mais ne suffit pas

Jrue Holiday a été particulièrement efficace dans le dernier quart-temps, compostant la victoire pour les Bucks. Il a permis à son équipe de se rapprocher du score final qui s'est établi à 114-124. Malgré ses efforts individuels, la performance collective de Portland a été trop supérieure pour permettre un retournement de situation.

Victor Wembanyama domine les Clippers

Parallèlement, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont dominé les Clippers sur le score de 124-112. Le jeune prodige français a inscrit 32 points et capté 11 rebonds lors de cette victoire. Cette performance permet aux Spurs de reprendre leur marche en avant après leur défaite précédente contre Detroit.

Les Spurs partagent la première place

Les Spurs de San Antonio partagent désormais la première place de la Conférence Ouest avec les Los Angeles Lakers. Les deux équipes affichent un bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Cette égalité au sommet de la conférence souligne la compétitivité actuelle de la ligue NBA et l'importance de chaque match restant pour consolider les positions éligibles aux playoffs.