Poste belge : une étape décisive dans le dénouement du conflit social

Après des semaines de blocage, de nouvelles négociations tentent d'aboutir à un accord concret et détaillé pour les travailleurs de la poste, alors que les assemblées générales étudient les dernières propositions de la direction.

Une étape cruciale semble avoir été franchie dans le conflit social qui secoue l'entreprise postale depuis plusieurs semaines. Lundi soir, une réunion déterminante a rassemblé les deux parties en présence de médiateurs, dans une atmosphère qualifiée de constructive par les participants. Les échanges, qui se sont prolongés jusqu'à 21h45, marquent une volonté commune de sortir de l'impasse.

Ce mardi, les textes issus de ces négociations sont soumis à l'examen des travailleurs lors de diverses assemblées générales organisées à travers le pays. Les responsables nationaux des syndicats s'activent actuellement pour présenter cet accord aux permanents régionaux via des visioconférences, une procédure indispensable pour garantir la transparence du processus. L'enjeu principal de ces documents réside dans la précision et la solidité des garanties offertes par la direction. Comme l'explique Eric Lones, permanent à la CSC, le personnel porte les cicatrices de promesses antérieures restées lettres mortes. Il insiste sur la nécessité impérieuse d'obtenir un texte exhaustif, dûment validé par le CEO, afin de restaurer une confiance durable. Cette exigence de clarté est le moteur de la consultation actuelle. Si Gregory Vandersmissen, également permanent CSC, nuance l'idée d'une victoire totale, il reconnaît une évolution notable du climat social. Le déblocage progressif de plusieurs sites depuis lundi témoigne d'un apaisement relatif, laissant espérer une reprise rapide des activités si les engagements pris répondent concrètement aux attentes exprimées lors des piquets de grève. Toutefois, la prudence reste de mise. Le caractère fragile de ces négociations impose un silence strict : les permanents syndicaux n'ont reçu les textes qu'à la dernière minute, une stratégie visant à éviter toute fuite prématurée qui pourrait fragiliser un dialogue toujours susceptible de rompre. Rappelons que le mouvement a été particulièrement suivi, avec une paralysie quasi totale à Bruxelles et des perturbations majeures en Wallonie, tandis que la Flandre restait largement opérationnelle. La direction avait pourtant annoncé un accord global dès jeudi dernier, mais la base a maintenu la pression, jugeant les propositions initiales trop vagues. Luc Tegethoff, du syndicat libéral SLFP, a d'ailleurs rappelé que le personnel exige des détails techniques et organisationnels précis concernant le plan de transformation de la distribution. Ces prochaines heures seront donc décisives pour déterminer si la poste belge pourra enfin sortir de cette zone de turbulences sociales, sous le regard attentif des usagers impatients de voir le service public rétabli dans son intégralité sur l'ensemble du territoire national





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