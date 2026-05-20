Potentiele kandidaten voor onderhandelaar met Rusland

De Europese Unie overwegen om de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over te nemen in plaats van de Verenigde Staten. Barbara Moens bespreekt enkele potentiële kandidaten voor de rol van onderhandelaar, waaronder Kallas, Merkel en Gerhard Schröder.

De Europe se Unie wil een actievere rol spelen in vredesonderhandelingen met Rusland, nu het vertrouwen in Amerikaanse bemiddeling is gedaald. Maar wie zou dan de rol van onderhandelaar moeten innemen?

Met EU-correspondent Barbara Moens (The Financial Times) overlopen we enkele potentiële kandidaten. In plaats van de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over te laten aan de Verenigde Staten, overwegen de Franse president Emmanuel Macron en premier Bart De Wever om de onderhandelingen met Rusland over te nemen. Ook Oekraïne zou Europa graag rond de tafel zien, om wat sterker te staan bij de onderhandelingen met Rusland, nu de Verenigde Staten duidelijk andere prioriteiten hebben.

Maar wie zou dan namens de Europese Unie met Rusland moeten onderhandelen? Volgende week steken de ministers van Buitenlandse Zaken al eens de koppen bij elkaar over deze kwestie tijdens een informele gedachtewisseling in Cyprus. Kallas vindt zichzelf weliswaar geschikt voor de rol - "omdat ze de valstrikken van het Kremlin herkent". Maar omdat ze regelmatig zwaar uithaalt naar Rusland, wordt ze gezien als te uitgesproken anti-Rusland.wordt genoemd als kanshebber, hoewel hij zichzelf niet naar voren schuift als onderhandelaar.

Gerhard Schröder voor. Hij kluste na zijn politieke carrière bij voor Russische staatsbedrijven zoals Rosneft en Gazprom. Volgens Kaja Kallas " zou Poetin dan met zichzelf onderhandelen".wordt genoemd. Na 16 jaar als bondskanselier heeft zij veel ervaring in onderhandelen met Poetin.

Ze kent ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky én ze spreekt Russisch. Merkel zei deze week nog in een interview dat "ze betreurt dat de EU haar diplomatieke potentieel te weinig benut" om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Maar zelf schuift ze zich niet als onderhandelaar naar voren.3 redenen waarom Europa nu praat over onderhandelen zijn dat de discussie over wie Europa moet vertegenwoordigen is heel symbolisch aan het worden, dat de vraag is met welk mandaat die persoon naar de onderhandelingen zal gaan? en dat het gesprek is eigenlijk ook nog niet au fond gevoerd. Het was lang een taboe om met Rusland te praten, maar meer en meer Europese landen beseffen dat dat niet eeuwig vol te houden is.

Maar het is nog niet geregeld, en nu is Trump ook erg afgeleid door de situatie in het Midden-Oosten. Nu heeft men vanuit de VS het signaal gekregen dat het oké zal zijn als Europa die gesprekken wat overneemt. Een 2e aspect is dat het lang een taboe was om met Rusland te praten, maar dat daar nu in meer en meer Europese landen een openheid rond ontstaat dat de huidige situatie ook niet voor eeuwig vol te houden is.

Daar is nu meer pragmatisme rond. Het 3e aspect is Rusland zelf: ook vanuit Moskou zijn er signalen gekomen dat er bereidheid is om te spreken met Europa. Met welke compromisbereidheid dat zal zijn? Daarvoor is de figuur die aan tafel zal komen wel belangrijk, omdat die een soort vertrouwensband met Poetin moet opbouwen of opgebouwd hebben.

Of Moskou openstaat voor een akkoord of niet, dat is hoe dan ook nog onduidelijk





